Pentágono: Casa Branca não pediu opções militares sobre Venezuela

Washington 14/08/2017 | 17h43

A Casa Branca não solicitou ao Departamento de Defesa para estudar opções militares sobre a Venezuela, disse uma autoridade nesta segunda-feira, depois das surpreendentes declarações feitas na sexta-feita pelo presidente Donald Trump sobre a crise no país caribenho.

"Se nos solicitarem, seremos responsáveis por oferecer opções militares consistentes com as diretrizes do presidente", disse o coronel Rob Manning, porta-voz do Pentágono.

"Não posso especular sobre isso porque não nos solicitaram para apresentar qualquer opção", acrescentou.

Trump disse na sexta-feira que estava considerando uma gama de medidas sobre a Venezuela, "inclusive uma possível opção militar se fosse necessário".

As declarações do presidente provocaram a condenação de Caracas, que classificou a ameaça de "temerária" e "delirante".

O restante da América Latina - inclusive países que se opõem firmemente aos ataques do presidente Nicolás Maduro contra as instituições democráticas - também se declariy contrária à opção militar mencionada por Trump.

* AFP