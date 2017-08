Pelo acesso, Criciúma busca começo de returno diferente do desempenho no primeiro turno

Série B 14/08/2017 | 07h30 Atualizada em

Os cinco pontos atrás do G-4 fazem o Criciúma lembrar dos cinco primeiros jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. A primeira vitória do Tigre na competição só ocorreu na sexta rodada. Agora no returno, a equipe precisa de um desempenho superior ao reencontrar os times na série de partidas que terminou com apenas um ponto.



A primeira já foi, a virada sobre o Santa Cruz, fora de casa, na última terça-feira. Porém, os três pontos não são suficientes para que o Carvoeiro tenha um contato mais próximo à área de classificação para a Série A do Brasileirão. Os próximos compromissos são contra o Oeste (sexta), América-MG (dia 24), Luverdense (dia 7) e Juventude (dia 14).

— Temos um turno ainda, mas com mais emoção. Precisamos estar equilibrados, nos manter em cima e na reta final estar entre os quatro para colocar o Criciúma na Série A — disse o volante Ricardinho.

O técnico Luiz Carlos Winck aproveita o intervalo maior entre os jogos para recuperar fisicamente os atletas. O jogo contra o Oeste está marcado para as 20h30min de sexta-feira, no Heriberto Hülse.

