Paulinho se torna 1ª peça da reconstrução do Barça pós-Neymar

Barcelona 14/08/2017 | 19h43

Embora também seja brasileiro, suas qualidades diferem das de Neymar: Paulinho se converteu na quinta-feira no primeira reforço do Barcelona depois da saída do astro da seleção para o Paris Saint-Germain.

"Paulinho passará na quinta-feira por exames médicos. A assinatura do contrato e a apresentação oficial como novo jogador do FC Barcelona também acontecerão na quinta-feira", afirma o clube catalão em comunicado, explicando que a duração do contrato do volante é de quatro anos, com multa rescisória de 120 milhões de euros.

Jogador da seleção brasileira sob o comando de Tite, Paulinho acumula 41 jogos e 9 gols com a 'amarelinha' e se destaca por ser um meia de muita marcação e boa chegada no ataque.

Paulinho atuava no Guangzhou Evergrande chinês desde 2015, após passagem apagada no Tottenham. Antes, brilhou com a camisa do Corinthians, também sob ordens de Tite.

No Tottenham, após um início empolgante, acabou se tornando um regular do banco de reservas. Em março de 2017, a revista britânica FourFourTwo publicou que Paulinho havia sido eleito pela torcida dos Spurs como o pior jogador da história do clube...

- Contratação polêmica -

O Barcelona gastou por Paulinho 40 dos 222 milhões de euros que recebeu na venda de Neymar.

Com isso, Paulinho se tornou o quarto jogador mais caro da história do Barça (junto dos holandeses Marc Overmars e David Villa), atrás apenas de Neymar (86 milhões de euros), Luis Suárez (82 milhões de euros) e Zlatan Ibrahimovic (69,5 milhões de euros).

A notícia e os valores da contratação provocaram protestos por parte da torcida do Barça, que sonhava com a chegada do italiano Marco Verratti, um meia de mais toque e classe do que o brasileiro.

Tanto os jornalistas da imprensa esportiva catalã como os torcedores do Barça manifestaram nesta segunda-feira seu desconforto com a contratação do brasileiro.

"O objetivo, na abertura da janela, para o meio era Verratti. Hoje o Barça anuncia Paulinho. Iludindo a torcida...", tuitou Albert Rogé, jornalista do Sport.

- Dembélé ou Coutinho -

A contratação de Paulinho é a terceira da temporada para o Barça, depois das chegadas de Gerard Deulofeu e do português Nelson Semedo.

Mas o brasileiro Philippe Coutinho, do Liverpool, e o francês Ousmane Dembélé, do Borussia Dortmund, seguem sendo os grandes objetivos da diretoria catalã para cobrir o vazio deixado por Neymar na ponta esquerda do ataque da equipe.

Paulinho viajará para defender a seleção brasileira em final de agosto para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo-2018, nas quais enfrentará Equador e Colômbia.

O volante explodiu no cenário internacional na Copa das Confederações-2013, da qual foi eleito Bola de Bronze, atrás de Neymar e Iniesta.

O próprio Neymar publicou uma foto sua ao lado de Paulinho: "Irmão, todo sucesso do mundo pra você. Espero que você seja muito feliz como eu fui aí".

* AFP