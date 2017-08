Parlamento do Irã aumenta fundos para programa balístico

Teerã 13/08/2017 | 08h46

O Parlamento iraniano votou neste domingo (13) a dotação de 520 milhões de dólares para o desenvolvimento do programa balístico do país e para reforçar as atividades regionais dos Guardiães da Revolução, em resposta às ações dos Estados Unidos.

"Os americanos têm de saber que se trata apenas da nossa primeira ação", advertiu o presidente do Parlamento, Ali Larijani, após anunciar a votação - por uma esmagadora maioria - das medidas para "confrontar as ações terroristas e aventureiras dos Estados Unidos na região".

Em julho passado, o EUA impuseram novas sanções contra o programa de mísseis balísticos do Irã.

* AFP