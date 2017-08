Para Borussia, ida de Dembélé ao Barcelona é "pouco provável"

Berlim 10/08/2017 | 15h02

A transferência do atacante francês Ousmane Dembélé do Borussia Dortmund ao Barcelona é "pouco provável", afirmou nesta quinta-feira o clube alemão, depois do jogador faltar ao treino da equipe.

"Os representantes do Barcelona fizeram um proposta que não corresponde aos valores futebolísticos extraordinários do jogador, nem ao atual estado do mercado europeu de transferências", explicou o Borussia em nota, completando que "não há de se esperar uma transferência do jogador ao Barcelona".

Segundo a imprensa alemã, o Borussia Dortmund pede 150 milhões de euros pelo jovem atacante, o que o tornaria o segundo jogador mais caro da história do futebol, atrás apenas de Neymar, que trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros.

O diário alemão Bild explica que Dembélé não gostou da falta de acordo entre os clubes. O francês "quer jogar no Barcelona e não digeriu bem o fato das duas entidades não terem entrado em acordo sobre o valor da operação".

O atacante, de 20 anos, não compareceu ao treino desta quinta-feira do Borussia Dortmund.

"Ele não apareceu para o treino de hoje. Tentamos localizá-lo. Espero que nada de grave tenha ocorrido", declarou por sua vez o técnico do Borussia, Peter Bosz, em coletiva de imprensa.

* AFP