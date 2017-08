Para apurar denúncia contra desembargador, TJ-SC adotou as medidas que o caso requiria

Moacir Pereira 08/08/2017 | 02h20 Atualizada em

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina vem atuando de forma correta neste triste episódio da denúncia do advogado Felisberto Córdova contra o desembargador Eduardo Gallo, de suposta proposta de pagamento de propina no julgamento de recurso milionário.

A reunião informal, com a presença maciça de 64 desembargadores, adotou as medidas que o caso requeria, com espírito de Justiça. As três medidas aprovadas coincidem com o propósito de apuração da verdade. E esta só surgirá com a apresentação das provas por parte do denunciante.

As providências estão ainda na fase administrativa, como destacaram os seis desembargadores que participaram da entrevista à imprensa. Concluída a investigação interna, novas decisões serão tomadas, qualquer que seja o resultado final.

O Tribunal não se posicionou sobre nenhuma das partes. Decidiu interpelar o advogado Felisberto Córdova para que apresente as provas da denúncia. É peça chave, sobretudo, pelo estrago federal causado por sua denúncia. O Judiciário exige comprovação da denúncia por outro fato relevante: o experiente e respeitado advogado tinha outros foros para formular a denúncia, sem provocar um escândalo que acaba arranhando a imagem do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, reconhecidamente um dos melhores do Brasil.

As outras duas medidas – na OAB-SC e no Ministério Público estadual – servirão também para envolver outras duas instituições livres e independentes nas investigações. Portanto, a apuração da verdade não ficará restrita ao Judiciário, espancando-se assim qualquer conotação corporativista.

Repercussão

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estão acompanhando de perto a denúncia envolvendo o desembargador Eduardo Gallo. A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, conversou com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques. Foi inteirada de tudo. E outro relatório foi feito ao ministro João Noronha, corregedor nacional de Justiça.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

TJ-SC quer provas de advogado e vai investigar denúncia contra magistrado



Raimundo Colombo vai aos EUA em busca de financiamento



Nova direção da Facisc enfrenta repúdio antes mesmo de ser eleita