Palestra de Geraldo Alckmin reúne diferentes partidos em Florianópolis 

Moacir Pereira 14/08/2017 | 08h20

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) mostrou sua capacidade de união e convergência na palestra que fez no fim de semana. Lá estiveram os presidentes Mauro Mariani (PMDB), Esperidião Amin (PP), o vice, Eduardo Moreira (PMDB). A principal ausência: o PSD de Raimundo Colombo e Gelson Merisio. Não se registrou nenhum líder do partido.



Eclético

Depois da palestra na Alesc, o senador Paulo Bauer homenageou o governador Geraldo Alckmin com um almoço na Praia Brava. Estava ainda mais eclético, reunido Eduardo Moreira (PMDB), Jorge Bornhausen (ex-PFL), João Paulo Kleinubing (PSD), Jorginho Melo(PR), Carmen Zanotto (PPS), Paulo Bornhausen (PSB), Dieter Jansen (PP), Vinicius Lummertz (PMDB), presidentes da Fiesc, Fecomércio e Acif, e senadores, prefeitos e deputados do PSDB.



Crimes na Internet

Uma mesa redonda sobre "Crime e Internet-uma faceta do Direito Penal do Século XXI" será promovida nesta terça, às 19h, na Univali do Kobrasol, pelo Ministério Público, em parceria com o Instituto dos Advogados e Curso de Direito da Univali. Terá palestra do professor João Paulo de Mello Filippin e participação dos professores Rodrigo Mioto dos Santos e Márcia Aguiar Arend, da Escola do Ministério Público. O tema é atualíssimo. Tem muito bandido livre agindo na Internet.

Novo contrato

Assinado na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) contrato de construção de 449 km de linhas de transmissão de 525 kV e outros 35,5 km de 230 kV, além de uma subestação para reforçar o sistema de alta tensão de Santa Catarina e criar nova conexão com o sistema interligado nacional. O contrato é resulta de leilão da Aneel vencido pela Celesc, formando consórcio Aliança, com a EDP Energias do Brasil. Orçado em 1,3 bilhão de reais cortará 29 municípios. Pelo consórcio, assinou o contrato em Brasilia o diretor da Celesc, Ênio Andrade Branco.

Recurso

O governo estadual entrou com novo recurso na Comissão de Valores Mobiliários contra a exigência de definição do ex-deputado Pedro Bittencourt, presidente do Conselho de Administração e do Diretório do PSD em Florianópolis. A CVM sustenta que há incompatibilidade entre os dois cargos. O segundo impugnado, Leandro Nunes da Silva, renunciou a cargo sindical e continua no Conselho. Bittencourt não compareceu na ultima reunião. A CVM tem dez dias para decidir sobre o recurso.

Curtas

*Lançado em Lages o Salão do Livro da Serra Catarinense, que acontecerá entre 11 e 17 de setembro. Serão homenageados o jornalista Névio Fernandes e a primeira vereadora e medica de Lages, Wilma Carrilho.

*Começa nesta segunda e vai até o dia 18, no Senai de Chapecó, a Olimpíada do Conhecimento 2017, a maior competição de ensino profissional das Américas,

*Troco Solidário, projeto social do Fort Atacadista, completa 10 anos com doação de 5 milhões de reais beneficiando 160 instituições do Estado.

