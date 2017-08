Paciente, Luan retorna aos titulares do Avaí e quer volta com triunfo

Série A 10/08/2017 | 19h50 Atualizada em

Então titular do Avaí, Luan teve de aguardar. No jogo em que o Leão faturou três pontos sobre o Grêmio, fora de casa, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele deixou o gramado lesionado e também a equipe titular. Mesmo recuperado das dores musculares, passadas cinco rodadas desde o ocorrido, ficou no banco de reservas. Mas a espera tem fim marcado. O volante vai ser titular no duelo das 19h deste sábado, contra o Vitoria, em Salvador.

Depois de liberado pelo departamento médico, ficou de fora por causa do desempenho de Wellington Simião, de substituto a titular. No Barradão ele tenta fazer o mesmo caminho, mas como substituto de Judson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

— Independente de quem joga, tem qualidade. Eu, Judson, Simião, não aparecemos tanto, estamos para proteger a zaga. Só podem jogar 11, saí com a lesão, tive paciência pela chance e vamos lá para vencer, independente de quem joga — disse Luan.

Quando o volante foi obrigado a deixar a equipe, o Avaí era o 18º, mas com os mesmos 12 pontos do então 16º colocado, primeiro fora da zona de rebaixamento, então o Bahia. Hoje o Leão é o 19º e estar a quatro do novo 16º lugar, a Chapecoense. A pressão, evidentemente, é maior.

— A gente conversa, precisamos de resultados. Fizemos bons jogos no turno, mas os resultados não vieram, como foi contra o Atlético-MG, em Minas. Queremos somar pontos. Então, é essencial no returno fazer isso e vamos atrás – garantiu.

