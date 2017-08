Operações em todos os portos de Santa Catarina estão suspensas pelo menos até sábado devido à ressaca

Ondas e ventos 11/08/2017 | 17h57 Atualizada em

As operações dos portos de Santa Catarina estão suspensas pelo menos até o início da manhã deste sábado por conta dos efeitos da ressaca e alta da maré. As gerências dos portos de São Francisco do Sul, Itapoá, Itajaí e Navegantes informaram que nova avaliação das condições do mar será feita a partir das 7h deste sábado.

Durante o dia, os profissionais do Porto de Imbituba também farão nova avaliação. Até lá, navios que estão prontos para sair aguardam nos terminais, assim como os que devem chegar deverão esperar até iniciar as manobras para atracar nos terminais.

A maré astronômica, os ventos fortes na direção Nordeste com rajadas de até 80 km/h e as ondas de até 4 metros prejudicam as operações em portos catarinenses nesta sexta-feira.



Nos portos de Itajaí e Navegantes, por exemplo, pelo menos quatro navios estão sendo impactados com a suspensão das operações. Um está pronto para sair e outros três estavam programados para entrar nos terminais até a manhã deste sábado.

Canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes foi fechado nesta manhã Foto: Heder Moritz / Divulgação

A ressaca também atinge a costa gaúcha e suspendeu a circulação de navios no Porto de Rio Grande. Segundo a Praticagem da Barra, a operação foi interrompida ao meio-dia de quinta-feira, sem previsão de restabelecimento.



Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil recomenda atenção especial aos locais que costumam registrar o fenômeno, como: rodovia Diomício Freitas, CentroSul e praias do Sul da Ilha, em Florianópolis, Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, Barra Velha, Araranguá, Laguna, Itajaí e Joinville. A navegação e a pesca seguem comprometidas, inclusive nos próximos dias, conforme aviso do órgão estadual.

Leia também:

Ressaca fecha portos de Santa Catarina nesta sexta-feira



Ressaca fecha o canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes

Defesa Civil comunica risco para navegação e pesca no litoral de SC nos próximos dias

Ondas podem chegar aos quatro metros no Litoral de SC até domingo

Aberta janela para evento de ondas grandes em Laguna



Instabilidade traz nuvens para o Litoral de SC e deixa mar agitado

Meteorologia alerta para risco de ressaca e mar agitado em SC nesta semana