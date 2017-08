Operação que combate roubo de cargas cumpre mandados em Santa Catarina

Segurança 10/08/2017 | 09h06 Atualizada em

A Polícia Federal (PF) faz nesta quarta-feira a Operação Hicsos II, que combate um um grupo de empresários e agentes políticos que davam suporte financeiro ao roubo de cargas em diversas cidades brasileiras. Os agentes cumprem 91 mandados judiciais, sendo 40 deles de prisão em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal.

Em SC, foram cumpridos dois mandados em Itajaí, no Litoral. Um foi de busca e apreensão e outro de condução coercitiva. O investigado levado para a delegacia já foi ouvido e liberado, sendo a assessoria de comunicação da PF no Estado. Nada foi apreendido na busca feita na cidade.

Nos seis Estados, 450 policiais atuam na operação. Segundo a PF, as informações coletadas levaram a empresários do ramo do comércio e até a agentes políticos. Uma vereadora suplente de Goiás também teve mandado de prisão expedido, suspeita de lavar dinheiro para integrantes da organização criminosa. A investigação apontou que os bandidos envolvidos na organização abordavam veículos em rodovias de todo o país se utilizando de falsas barreiras. Os criminosos avaliavam a carga de cada caminhão parado e só anunciavam o assalto caso fosse algo de alto valor.

Durante as investigações e a primeira fase da operação, os policiais já haviam prendido 30 pessoas, retirado de circulação 15 armas de fogo, apreendido 15 veículos roubados e recuperado mais de meio milhão de reais em cargas roubadas. Um dos integrantes do bando está foragido e a PF acredita que ele esteja na Inglaterra.

Os suspeitos vão responder pelos crimes de roubo qualificado, cárcere privado, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas e receptação.

