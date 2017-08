Ondas podem chegar aos quatro metros no Litoral de SC até domingo

Previsão do tempo 10/08/2017 | 11h28 Atualizada em

Surfistas aproveitam as ondas na praia de Gravata, no Leste da Ilha de SC

Surfistas aproveitam as ondas na praia de Gravata, no Leste da Ilha de SC Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu aviso para mar muito agitado entre esta quinta-feira e domingo, 13. As ondas devem ter entre 3 e 4 metros, com ressaca mais intensa na tarde desta quinta, 10. A condição é causada pela passagem de uma frente fria pelo litoral do Estado, associada a um ciclone no oceano e um intenso sistema de alta pressão no Litoral Sul do Brasil.



O meteorologista Erikson de Oliveira, da Epagri/Ciram, órgão estadual de monitoramento do tempo e do clima, explica que as ondas mais altas devem ocorrer afastadas da costa.

— Temos uma grande variação de pressão no litoral catarinense, o que causa fortes ventos, de até 70 km/h, e grande ondas. Perto da praia as ondulações devem ser de até 2 metros e alguns quilômetros mais afastado, podem chegar aos 4 metros. Essa previsão permanece até domingo e o alerta é maior para o Sul do Estado — esclarece o meteorologista.

Segundo o Wavescheck, ferramenta de monitoramento do mar, se a previsão se confirmar, será a maior ondulação de 2017 e uma das maiores dos últimos anos. Ao longo desta quinta-feira as ondas ficam entre 1,5 a 2 metros de manhã e mais de 2 metros à tarde. Já na sexta-feira e no fim de semana, elas podem alcançar 3 a 4 metros.

Veja na projeção abaixo o movimento esperado das ondas. Em tons azuis, as ondas mais baixas e, em laranja, os picos:



A ondulação passa a ter direção de Sudeste ao longo dessa quinta-feira em toda a costa catarinense, especialmente do Litoral Sul a Grande Florianópolis, de acordo com o meteorologista Leandro Puchalski.



A ressaca oferece risco para a navegação e atividades de pesca. A orientação da Defesa Civil é que embarcações e apetrechos usados para a atividade pesqueira sejam protegidos.



Para o surfe, o período coincide com o Mormaii Big Wave Challenge, que teve início na última terça-feira. O superevento de ondas grandes ocorre na praia do Cardoso, Farol de Santa Marta, em Laguna, conforme noticiou o colunista Cacau Menezes.



Maré alta

Outro fator que pode causar transtornos em Santa Catarina é a maré astronômica. Nesta quinta e sexta-feira, a preamar (ponto mais alto) deve chegar a 1,2 metro entre às 16h20 e as 17h.



Leia também:

Aberta janela para evento de ondas grandes em Laguna