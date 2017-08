Olympique de Marselha vence Nantes com gol no fim

Paris 12/08/2017 | 17h21

O Olympique de Marselha venceu o Nantes por 1 a 0, neste sábado, e manteve o 100% de aproveitamento na segunda rodada da Ligue 1, graças a um gol do argentino Lucas Ocampos aos 42 minutos do segundo tempo.

Ocampos garantiu os três pontos do time, que lidera o campeonato ao lado do Lyon, que venceu o Rennes por 2 a 1 na sexta-feira.

Nos outros jogos do dia, o Bordeaux venceu o Metz por 2 a 0, enquanto o Toulouse superou o Montpellier por 1 a 0. Por outro lado, o recém ascendido Amiens foi derrotado por 2 a 0 em casa para o Angers.

A segunda rodada do francês vai marcar a estreia do brasileiro Neymar vestindo a camisa do Paris Saint-Germain, no domingo, contra o Guingamp fora de casa.

Além do novo camisa 10 do PSG, o domingo tem o Lille de Bielsa visitando o Estrasburgo e o atual campeão Monaco enfrentando o Dijon fora de casa.

-- Resultados da segunda rodada da Ligue 1, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Nice - Troyes 1 - 2

Rennes - Lyon 1 - 2

- Sábado:

Nantes - Olympique de Marselha 0 - 1

Amiens - Angers 0 - 2

Caen - Saint-Etienne 0 - 1

Bordeaux - Metz 2 - 0

Toulouse - Montpellier 1 - 0

- Domingo:

(10h00 Estrasburgo - Lille

(12h00) Dijon - Monaco

(16h00) Guingamp - Paris SG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lyon 6 2 2 0 0 6 1 5

2. Olympique de Marselha 6 2 2 0 0 4 0 4

3. Saint-Etienne 6 2 2 0 0 2 0 2

4. Bordeaux 4 2 1 1 0 4 2 2

. Angers 4 2 1 1 0 4 2 2

6. Troyes 4 2 1 1 0 3 2 1

7. Lille 3 1 1 0 0 3 0 3

8. Guingamp 3 1 1 0 0 3 1 2

9. Paris SG 3 1 1 0 0 2 0 2

10. Monaco 3 1 1 0 0 3 2 1

11. Toulouse 3 2 1 0 1 3 3 0

12. Montpellier 3 2 1 0 1 1 1 0

13. Rennes 1 2 0 1 1 2 3 -1

14. Nice 0 2 0 0 2 1 3 -2

15. Caen 0 2 0 0 2 0 2 -2

16. Dijon 0 1 0 0 1 0 3 -3

17. Metz 0 2 0 0 2 1 5 -4

18. Nantes 0 2 0 0 2 0 4 -4

. Estrasburgo 0 1 0 0 1 0 4 -4

. Amiens 0 2 0 0 2 0 4 -4

* AFP