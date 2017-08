"O problema do Brasil está no governo", diz Geraldo Alckmin 

Moacir Pereira 12/08/2017 | 02h15 Atualizada em

Confira entrevista Geraldo Alckmin, governador de São Paulo (SP):

Qual o objetivo desta sua visita a Santa Catarina?

Em primeiro lugar, o grande prazer de retornar ao seu Estado, ouvir suas principais lideranças e seu povo neste evento o Instituto Teotônio Vilela. Segundo, porque o PSDB tem dever de montar uma grande proposta para 2018. É importante estudar os temas nacionais, a partir das questões regionais. A ideia é ouvir todos para buscar soluções. O Brasil passa por momento muito difícil. O foco deve ser a retomada desenvolvimento, para recuperação do emprego e do salário.

Muitos brasileiros andam desanimados. O Brasil tem solução?

Sem dúvida! O Brasil é vocacionado a crescer. Sou um otimista. O problema é que o Brasil ficou caro antes de ficar rico. Perdeu competitividade. Temos que trabalhar duro para melhorar a eficiência e a produtividade. É preciso reduzir o tamanho do Estado, que não cabe no PIB. Temos que tirar muitos encargos das costas dos trabalhadores brasileiros, definir uma política fiscal adequada e uma política monetária que incentiva a capacidade dos empreendedores. Estou certo que é perfeitamente possível recuperar a economia.

O senhor quer prévias para definir candidatura presidencial. Quando?

Precisa ser o mais rápido possível. Mas tudo que é improvisado não é bem-vindo, sobretudo num país continental como o Brasil. Temos que percorrer o Brasil, articular as alianças, conhecer melhor os problemas. Tudo isto tem o lado educativo, pedagógico, sentindo a alma do povo. Defendo que as prévias do PSDB sejam em dezembro. Iniciaríamos 2018 com o quadro definido para trabalhar propostas. Aí, a população teria um bom projeto para o Brasil, com foco na retomada da economia e do desemprego.

O senhor continua defendendo a saída do PSDB do governo Temer?

Entendo que nosso compromisso é com o Brasil e os brasileiros. Não com governos A, B ou C. Devemos votar a favor das reformas necessárias e justas, independente de estar no governo ou fora dele.

Quais os contatos com as lideranças catarinenses em seu projeto?

Tenho grande apreço pelo Raimundo Colombo (PSD). Temos participado juntos de temas de interesse dos Estados e Municípios, como a dívida pública. O governo catarinense teve papel relevante. Tenho apreço também pelo vice-governador Eduardo Moreira, meu colega no Congresso. O PSDB de Santa Catarina tem grandes lideranças, como os senadores Paulo Bauer e Dalírio Beber, assim como prefeitos de grandes cidades e bancadas importantes. Fizemos uma votação histórica na eleição de 2006, quando era candidato ao governo o nosso querido e saudoso Luiz Henrique da Silveira. Tivemos na época uma das maiores votações do Brasil.

São Paulo também está quebrado? E a previdência?

Nós temos superávit primário em São Paulo, depois de um ajuste muito duro. Um dos maiores desafios do Brasil é termos uma política fiscal responsável. A reforma previdenciária é necessária, mas precisa ser justa. Defendo que a previdência será para o setor público e privado. Um regime geral de previdência social. São Paulo também tem déficit da previdência, como a maioria dos Estados. Mas já fiemos uma reforma m 2011, com a criação da Prevcom, a previdência complementar. Os novos funcionários ganharão o teto do INSS. Acima disso, com previdência complementar. Uma mudança significativa. Até então quem pagava os altos salários eram os trabalhadores de baixa renda, através de impostos.

A política não está muito radicalizada?

Está e isto não é bom. Numa casa dividida, os frutos não são tão bons. Precisamos unir o Brasil, ter uma convergência mínima para o país poder avançar. Na década de setenta o Brasil crescia mais de 10% ao ano. Temos uma vocação para o crescimento, possuímos agricultura de ponta, industria diversificada, turismo, serviços de qualidade. O problema do Brasil está no governo.

