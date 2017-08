"O estranho que nós amamos" e mais 5 estreias nos cinemas de SC nesta semana

Clube do Assinante 10/08/2017 | 12h18 Atualizada em

A variedade de estilos está garantida nas programações de cinema em Santa Catarina. Animação infantil, comédia brasileira e comédia francesa, releitura de clássico, ficção científica e guerra. Com estas poucas palavras pode-se passar em linhas gerais cada uma das estreias.

Confira abaixo em quais cinemas com Clube do Assinante será possível assistir seis estreias da semana:



Malasartes e o duelo com a morte

Foto: André Brandão / Divulgação

Comédia. 110 minutos. Classificação indicativa: 12 anos. Brasil. De Paulo Morelli, com Jesuíta Barbosa, Ísis Valverde, Júlio Andrade.

Pedro Malasartes (Jesuíta Barbosa) é um malandro que, por mais que seja apaixonado por Áurea (Ísis Valverde), não resiste a um rabo de saia. Devendo muito dinheiro a Próspero (Milhem Cortaz), irmão de sua amada, Malasartes precisa escapar dele ao mesmo tempo em que prega peças, sempre usando a inteligência, de forma a conseguir alguns trocados.



Malasartes e o duelo com a morte estreia nos seguintes cinemas com Clube do Assinante: Della Giustina (Criciúma), Beiramar e Iguatemi Shopping (Florianópolis) e Itaguaçu (São José).

O estranho que nós amamos

Foto: Universal / Divulgação

Drama. 93 minutos. Classificação indicativa: 14 anos. EUA. De Sofia Coppola, com Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst.

Virginia, 1864, três anos após o início da Guerra Civil. John McBurney (Colin Farrell) é um cabo da União que, ferido em combate, é encontrado em um bosque pela jovem Amy (Oona Laurence). Ela o leva para a casa onde mora, um internato de mulheres gerenciado por Martha Farnsworth (Nicole Kidman). Lá, elas decidem cuidá-lo para que, após se recuperar, seja entregue às autoridades. Só que, aos poucos, cada uma delas demonstra interesses e desejos pelo homem da casa.



O estranho que nós amamos estreia nos seguintes cinemas com Clube do Assinante: Beiramar e Iguatemi Shopping (Florianópolis).

O reino gelado - fogo e gelo

Animação. 80 minutos. Classificação livre. De Aleksey Tsitsilin, com Garik Kharlamov, Ivan Okhlobystin, Olga Zubkova.

O raro talento de se meter em problemas é o legado da família de Kai e Gerda. O que mais você poderia esperar de quem foi criado em montanhas nevadas por trolls? Crescidos, os irmãos se metem em um desastre de proporções globais, tudo para encontrar seus pais que estão desaparecidos após serem levados pelo Vento do Norte.



O Reino Gelado estreia nos seguintes cinemas com Clube do Assinante: Pátio Chapecó (Chapecó), Iguatemi Shopping (Florianópolis), Via Catarina (Palhoça) e Itaguaçu (São José).

Tigre Branco

Guerra. 104 minutos. Classificação indicativa: 14 anos. Rússia. De Karen Shakhnazarov.

No final da Segunda Guerra Mundial, batalhas furiosas e prolongadas exaurem as tropas dos exércitos da Alemanha e da União Soviética. Quanto mais as tropas soviéticas avançam rumo à vitória, mais frequentemente o fantasmagórico e indestrutível tanque ¿Tigre Branco¿ surge nos campos de batalha. Após um encontro quase mortal com o tanque, o sargento Ivan Nayedonov se torna obcecado por sua destruição.



Tigre Branco entra em cartaz no Paradigma Cine Arte (Florianópolis).







Tour de France

Foto: Divulgação / Divulgação

Comédia dramática. 94 minutos. Classificação indicativa: 12 anos. França. De Rashid Djaidani, com Gérard Depardieu, Sadek, Louise Grinberg.

Far¿Hook é um jovem rapper de 20 anos. Após um acerto de contas, ele é obrigado a sair de Paris por algum tempo. Seu produtor, Bilal, propõe a ele que o substitua e acompanhe seu pai Serge numa volta pelos portos da França, seguindo os passos do pintor Joseph Vernet. Apesar do choque de gerações e culturas, uma amizade improvável surgirá entre o rapper promissor e esse pedreiro do norte da França durante um périplo que os levará a Marselha para um show final, o da reconciliação.



Tour de France estreia no Paradigma Cine Arte (Florianópolis).







Valerian e a cidade dos mil planetas

Foto: Diamond Films / Divulgação

Aventura, 138 minutos. Classificação indicativa: 12 anos. EUA. De Luc Besson, com Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen.

Século XXVIII. Valérian (Dane DeHaan) é um viajante do tempo e do espaço que luta ao lado da parceira Laureline (Cara Delevingne) em defesa da Terra e seus planetas aliados. Quando chegam no planeta Alpha, eles precisarão acabar com uma operação que deseja destruir os dezessete milhões de habitantes do planeta.



Valerian e a cidade dos mil planetas estreia nos seguintes cinemas com Clube do Assinante: Arcoplex (Araranguá), Pátio Chapecó (Chapecó), Arcoplex e Della Giustina (Criciúma), Beiramar e Iguatemi Shopping (Florianópolis), Arcoplex (Itajaí), Arcoplex Marrocos (Lages), Via Catarina (Palhoça) e Itaguaçu (São José).



