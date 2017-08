NY identifica vítima do 11 de Setembro, 16 anos depois

Nova York 08/08/2017 | 08h17

Autoridades de Nova York identificaram os restos mortais de uma vítima do 11 de Setembro, passados 16 anos do ataque ao World Trade Center.

A pedido da família o nome da vítima - um homem - não será divulgado, informou o Instituto Médico Legal da cidade.

Mais de 2.750 pessoas morreram no ataque cometido com dois aviões de passageiros sequestrados e lançados contra as Torres Gêmeas.

Até agora, foram identificados os restos mortais - fragmentos ósseos em sua maioria - de 1.641 pessoas, do total conhecido de 2.753 mortos.

Essa última identificação foi a primeira em mais de dois anos, segundo o jornal The New York Times.

"Esse trabalho em curso é vital, porque, com cada nova identificação, temos condições de trazer respostas às famílias afetadas por uma tremenda perda", disse ao NYT a médica-legista-chefe, Barbara Sampson.

* AFP