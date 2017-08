Número de turistas que viajaram para os EUA caiu em 2016

Washington 11/08/2017 | 14h24

O número de turistas que viajaram para os Estados Unidos caiu em 2016 pela primeira vez desde 2009, bem como seus gastos no país, informou nesta sexta-feira o Departamento de Comércio.

A taxa de visitantes internacionais recuou 2%, a 75,6 milhões, ante o ano anterior, e o gasto deles caiu 1%, a 245 bilhões de dólares.

O Departamento de Comércio apontou, sem apresentar números, que "os dados preliminares para 2017 indicam um aumento no número de visitantes".

Os turistas de China, com 33 bilhões de dólares, México, com 20 bilhões, Índia, com 13,6 bilhões e Coreia do Sul, com 8,6 bilhões foram os que mais deixaram dinheiro nas suas visitas aos Estados Unidos. A quantidade de visitantes chineses aumentou 15%, destacou o Departamento de Comércio.

O Canadá lidera a lista de países de origem de visitantes aos Estados Unidos com 19,3 milhões, seguido de México com 18,7 milhões, Reino Unido com 4,6 milhões, Japão com 3,6 milhões e China com 3 milhões. Alemanha e Coreia do Sul registraram 2 milhões cada um.

A balança de turismo em termos de gastos registrou um superávit de 84 bilhões de dólares a favor dos Estados Unidos, ou seja, os turistas estrangeiros nos EUA gastaram mais que os americanos no exterior.

Segundo estatísticas da Administração de Comércio Internacional (ITA), a indústria do turismo nos Estados Unidos representa 2,7% do PIB e 7,6 milhões de postos de trabalho.

* AFP