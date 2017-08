Novo complexo da SSP é resposta à população que exige mais segurança

Moacir Pereira 09/08/2017 | 02h20 Atualizada em

A cerimônia de inauguração do Centro Administrativo da Secretaria de Segurança Pública comporta boas e múltiplas leituras.

A primeira delas é fruto da valorização das forças estaduais que integram a segurança pública: Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias e Detran. Todas elas, sem exceção, tiveram nível de serviços aprimorados e há reconhecimento pelo esforço de atender à população. A presença de incontáveis autoridades e de lideranças sinalizou apoio às iniciativas que visam dar mais segurança à população, que anda assustada em Florianópolis e sem vida tranquila em vários municípios.

Foi a solenidade de inauguração com maior público e mais prestigiada em Florianópolis este ano. Crédito, também, para o secretário, o procurador de Justiça Cesar Grubba, o que há mais tempo permanece no cargo no governo de Raimundo Colombo. Incentivos ao titular e a toda equipe.

O fato é histórico por outros motivos. A Secretaria foi criada no governo Nereu Ramos e só depois de mais de 80 anos ganha sede própria. Além disso, as três torres vão integrar, pela primeira vez, as polícias Civil e Militar, sonho de muitos governantes. A PM e o Corpo de Bombeiros ocupam agora a torre 1, a Polícia Civil, o Detran e o IGP a torre 2 e toda a cúpula da segurança a torre 3.

Planos estratégicos, serviços de inteligência, setores de informações e ações operacionais certamente terão mais eficácia até pela proximidade física.

A construção

As três torres do Centro Administrativo da Segurança Pública foram construídas pelo grupo Hoepcke. Obra com acabamento de alto nível, heliponto, toda área ajardinada e instalações confortáveis, como destacou o secretário Cesar Grubba. A construtora mudou o projeto quando estava na segunda lage ao negociar proposta do governo estadual. Caso raro em obra pública: durante os mais de dois anos de construção não houve um único aditivo contratual.

Tráfico

Durante a prestigiada solenidade de inauguração do Centro Administrativo da Secretaria de Segurança Pública, foguetes estouraram no Morro da Caixa e na Favela Chico Mendes, duas áreas de intenso tráfico de drogas da área continental da Capital. No Maçico do Morro da Cruz, área insular da Capital, traficantes soltam foguetes quando chega a droga. No Rio de Janeiro, quando chega a Polícia.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Presidente estadual do PR recebe ofertas de coligações para eleições em 2018



Com investimentos de R$ 225 milhões, obras da SC-477 devem ser concluídas até 2018



Para apurar denúncia contra desembargador, TJ-SC adotou as medidas que o caso requeria