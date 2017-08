Nova gestão costura acordo para volta de Fernandes ao Figueirense

Eterno camisa 10 11/08/2017 | 08h00 Atualizada em

Rodrigo Fernandes Valete. O último sobrenome é carta de baralho. Mas a cartada da atual gestão do Figueira atende pelo segundo nome, bem conhecido do torcedor. O novo Figueirense se mexe e costura o retorno do ídolo Fernandes ao seio alvinegro. Uma ideia que toma forma desde o início da semana, quando da aprovação do Conselho Deliberativo para a administração no sistema de clube-empresa, com o CEO Alex Bourgeois no comando.

O clube apresentou Fred Mourão como novo diretor de marketing. O retorno do agora ex-jogador tomou conta da entrevista coletiva. O novo integrante do organograma do Figueira, em uma rede social, deixou no ar a possibilidade de aparição de Fernandes no jogo das 19h de sábado, no Orlando Scarpelli. Na apresentação foi comedido. Porém, deu sinais do desejo da nova gestão em ter, pelo menos, o eterno camisa 10 por perto.

— A história do clube tem que ser mantida, os ídolos precisam ser muito bem cuidados. O ídolo continua e a administração muda. Se ele vai estar com a gente no sábado, o que vai acontecer, estamos negociando. Mas vamos fazer o possível para que os ídolos do Figueirense sejam bem tratados — disse Mourão.

O desejo de ter Fernandes no quadro de funcionários alvinegros, porém, não é tão recente. No início do ano, ao iniciar as atividades, o gerente de marketing Fernando Kleimmann chegou a fazer contato com o querido da torcida. Porém o motivo que o fez se distanciar do Figueira foi mais forte e persistiu. No segundo semestre de 2012, enquanto ainda atuava dentro das quatro linhas, o então presidente Wilfredo Brillinger ofereceu redução do salário no contrato vigente. Começava ali o afastamento.

Magoado, Fernandes preferiu sair e disse a si mesmo que não retornaria sequer as dependências do clube enquanto Brillinger estivesse no comando. No novo Figueirense, iniciado esta semana, a possibilidade de retorno imediato vem à tona. Nos bastidores está em costura a aparição do ex-jogador e eterno ídolo em alguma função, ainda não definida tampouco o setor em que atuaria.

No entanto, é questão de — pouco — tempo para que isso ocorra. Até porque a nova gestão do Figueirense ainda precisa angariar a confiança da torcida. Justamente o que Fernandes tem, e de sobra, para com os alvinegros.

Leia outras notícias do Figueirense



Confira a tabela da Série B do Brasileiro