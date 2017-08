Nova direção da Facisc enfrenta repúdio antes mesmo de ser eleita

Moacir Pereira 07/08/2017 | 08h42 Atualizada em

A eleição da nova diretoria da Facisc está marcada para o próximo dia 18 , com chapa única presidida pelo empresário Jonny Zulauf. Antes de ser eleita e empossada, contudo, a nova direção da Federação já enfrenta dissidências. Um grupo de líderes empresariais emitiu nota de repúdio às articulações do atual presidente, Ernesto João Reck, denunciando "quebra de acordo" e ¿utilização de meios reprováveis¿.

Irregularidades

A mensagem de "repúdio e afastamento" é assinada por dirigentes de 10 associações comerciais de várias regiões do Estado. Enumera as "bandeiras", que teriam sido engavetadas pela atual gestão e a nova chapa: "Fim dos supersalários, maior transparência e objetividade operacional, fim dos privilégios a fornecedores e terceirizados, descentralização e democratização das decisões e descontinuidade da 'fábrica' de venda e consultorias coligadas."

Colombo nos EUA

O governador Raimundo Colombo embarca nesta terça para Washington, capital dos Estados Unidos. Terá audiência no Banco Mundial para tratar de novo financiamento do programa SC Rural. O financiamento nasceu com o Microbacias 1, depois o de número 2 e a transformação em SC Rural. O novo empréstimo deve girar em torno de R$ 100 milhões. Tudo destinado à agriculta familiar catarinense.

Mudança

O engenheiro Vissilar Preto não comparecerá mais na sede do DNIT em Florianópolis. Foi exonerado da Superintendência na sexta-feira e no mesmo dia limpou as gavetas. Tinha reuniões agendadas para aquele dia e cancelou tudo. Sua demissão foi retaliação do governo Temer pelo voto do deputado Joginho Mello (PR) favorável ao pedido de investigação feito pelo procurador-geral, Rodrigo Janot.

A condenação

A maior autoridade da Justiça Federal na região Sul, o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, definiu em entrevista ao Estadão o teor da decisão do juiz Sérgio Moro, condenando o ex-presidente Lula a nove anos e meio de prisão.

- Sentença tecnicamente irrepreensível. Vai entrar para a História do Brasil - enfatizou.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



"Janot é o conspirador-geral da República", diz Jorge Bornhausen



TJ-SC, OAB-SC e ACM emitem notas sobre denúncia de advogado contra desembargador



Desembargador do TJ-SC entrará com ação criminal contra advogado que o acusou de pedir propina