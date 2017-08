No Dia dos Pais, confira lugares onde levar seu pai para almoçar

Dia dos Pais 09/08/2017 | 09h05 Atualizada em

O Dia dos Pais está chegando e nada melhor do que levar seu pai para almoçar neste dia tão especial.



O AN listou alguns lugares que servirão almoço especial no domingo:



Ádamo Gastronomia - Restaurante e Eventos

Horário: 11h30 as 14h

Endereço: Gotthard Kaesemodel, 254 - Anita Garibaldi

Reservas antecipadas pelo e-mail eventos@adamogastronomia.com.br ou por Telefone:(47) 3433-9838



Restaurante Rudnick

Horários: almoço das 11 às 15 horas e café colonial das 15 às 21 horas.

Endereço: Km 25 da BR-101, na entrada do bairro Rio Bonito.

Telefone:(47) 3431-6077

O restaurante oferecerá um menu especial com 23 opções no rodízio de carnes, além do marreco recheado e de 18 opções de pratos quentes e 18 tipos de saladas. Também há opção do café colonial com 95 itens entre tortas, frios, doces e embutidos coloniais de fabricação própria.



Adega Don Maximiliano

Horário: 09h às 23h30

Endereço: Rolf Colin 109

Telefone: (47) 3433-0998

O restaurante terá um menu especial no dia dos pais alem de musica ao vivo.



Madero

Horário: 11h45 ás 23h

Endereço:Visconde de Taunay, 235

Telefone: (47) 3433-5400



Churrascaria Viapiana

Horário: 11h ás 14h30

Endereço: Rod. Br 280, Km 29

Telefone: (47) 3452-2100



Churrascaria do Lino

Horário: 11h ás 14h30

Endereço: XV de Novembro, 2876 - Glória, Joinville

Telefone: (47) 3453-1520

A Churrascaria terá buffet especial juntamente com o tradicional rodízio.



Manda Brasa Churrascaria

Horário: 11h às 14h30

Endereço: Inacio Bastos, 416,

Telefone: (47) 3227-2355

* Preço Especial de R$ 38,90 para as primeiras 150 reservas. Após valor de R$ 41,90.



Cafe colonial no Hotel Holz

Horário: 16h ás 21h

Endereço: XV de Novembro, 4195 – bairro Glória

Telefone: (47) 3802-7735



Oferece tortas doces e salgadas, opções de massas, pães, bolos, frios, embutidos e sucos. Neste domingo, o pai acompanhado pelo filho pagante, não paga o buffet de café.



Pizza na Pedra

Horário: 18h30 ás 23h30

Endereço:Visconde de Taunay, 1223 – Atiradores

Telefone: (47) 3028-1868



A Pizzaria Pedra vai presentear os papais com um delicioso sorvete de forno, na sobremesa do jantar.