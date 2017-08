Nice anuncia "início de acordo" com holandês Wesley Sneijder

Nice 06/08/2017 | 15h47

O Nice anunciou neste domingo através das redes sociais ter chegado "a um início de acordo" para contratar o holandês Wesley Sneijder, de 33 anos e sem contrato desde que deixou o Galatasaray turco.

"O meia, que chegou esta tarde, deve passar agora por exames médicos antes da oficialização da contratação", informou o clube da Costa Azul francesa.

Algumas horas antes, o jogador holandês, vencedor da Liga dos Campeões em 2010 com a Inter de Milão e finalista da Copa do Mundo no mesmo ano com a Holanda, foi recebido no aeroporto de Nice por dezenas de torcedores.

Segundo fontes ligadas ao clube, Sneijder irá assinar um contrato de uma temporada, com opção de mais um ano.

O Nice, derrotado por 1 a 0 pelo Saint-Etienne no sábado, na estreia no Campeonato Francês, se classificou à última fase preliminar da Liga dos Campeões, na qual enfrentará o Napoli por uma vaga na fase de grupos da competição.

Nos últimos 10 anos, o Nice se tornou um clube capaz de relançar a carreira de jogadores que pareciam em baixa, como o francês Hatem Ben Arfa (hoje no PSG) ou o italiano Mario Balotelli.

Sneijder, que na carreira já atuou pelo Real Madrid (2007-2009), é o recordista de jogos com a seleção holandesa, com 131 jogos e 31 gols.

* AFP