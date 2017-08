Neymar relaxa em Saint-Tropez à espera de documento para estrear

Descanso 07/08/2017 | 16h55 Atualizada em

Enquanto não estreia pelo Paris Saint-Germain, Neymar foi visto nesta segunda-feira (7) em uma praia de Saint-Tropez, onde um fotógrafo da AFP fez imagens do jogador mais caro da história desfrutando dos dias antes do primeiro jogo com o PSG.

Neymar espera o Certificado Internacional de Transferência (CIT) para poder estrear pelo PSG. A previsão é que a federação espanhola envie o documento ao longo desta semana.

O atacante, que custou 222 milhões de euros ao time francês, passou entre quatro e cinco horas na praia La Bagatelle. Neymar estava em uma lancha, acompanhado de outras sete pessoas, entre amigos e seguranças.

A embarcação foi seguida por outro barco, que levava a uma dezena de companheiros do astro.

*AFP