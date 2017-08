Neymar estreia no PSG como titular contra Guingamp

Guingamp 13/08/2017 | 15h16

O astro brasileiro Neymar vai ser titular do Paris Saint-Germain, neste domingo, na partida contra o Guingamp pela segunda rodada da Ligue 1, que marca a estreia do novo camisa 10 do clube francês.

Segundo as escalações oficiais da Liga Francesa (LFP), o PSG vai à campo com o esquema 4-3-3 tradicional. Neymar entra como ponta pelo lado esquerdo: Areola - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva (capitão), Kurzawa - Verratti, Thiago Motta, Rabiot - Di Maria, Cavani, Neymar.

O jogador de 25 anos chegou ao PSG no último dia 3 de agosto, depois do time francês pagar 222 milhões de euros ao Barcelona. Foi a maior transferência da história do futebol.

Neymar assume a vaga do argentino Javier Pastore, titular na vitória por 2 a 0 sobre o Amiens, pela primeira rodada da competição.

- Escalações confirmadas:

Guingamp: Johnsson - Ikoko, Kerbrat, Sorbon, Rebocho - Deaux, Didot, A. R. Camara - Salibur, Briand (cap.), Coco.

Treinador: Antoine Kombouaré

Paris SG: Areola - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), Kurzawa - Verratti, Thiago Motta, Rabiot - Di Maria, Cavani, Neymar.

Treinador: Unai Emery (ESP)

Árbitro: Antony Gautier

* AFP