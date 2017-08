Neymar em Guingamp: modesto cenário para uma grande estreia

Paris 13/08/2017 | 13h21

Após várias semanas de suspense sobre sua contratação, Neymar vai estrear na Ligue 1 neste domingo, contra o Guingamp, com o objetivo e a responsabilidade de levar o Paris Saint-Germain e campeonato francês para um novo patamar.

O atacante brasileiro custou 222 milhões de euros, demarcando um novo recorde de transferência na história do futebol mundial. O adversário pela segunda rodada do torneio custa oito vezes menos. A grande estreia de Neymar com a camisa do PSG vai ser na cidade de apenas 7.000 habitantes.

O pequeno município, localizado no oeste da França, vai ser cenário de um dos maiores acontecimentos esportivos do ano.

Neymar, campeão da Liga dos Campeões em 2015 com o Barcelona, chegou à cidade junto com o elenco do novo time na noite de sábado. A noite anterior a partida foi em um hotel quatro estrelas.

De lá, o grupo sai para o estádio Roudourou, um dos menores da Ligue 1 com capacidade para pouco mais de 18 mil torcedores. Todos ingressos estão esgotados.

Segundo o técnico do Guingamp, Antoine Kombouaré, o estádio vai estar cheio para "ver o time vencer", não para acompanhar a chegada do astro.

- 'Inveja' -

O modesto clube, com um dos menores orçamentos da competição, quer colocar água no chope no primeiro jogo do brasileiro pelo PSG. Caso consiga, o Guingamp alegraria os muito "inimigos", que passaram a secar o time de Paris por conta do seu crescimento econômico.

A operação que levou Neymar para a França despertou suspeitas de alguns círculos, como a Associação de Clube Europeus (ECA), que se reuniu na última quinta-feira, em Madri.

Após o encontro, o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, declarou ao jornal L'Équipe ter detectado "certa inveja" entre os mandatários de alguns dos clubes presentes.

"Todo mundo se queixa de uma inflação irracional, tanto no nível das contratações, quanto nos valores dos salários", indicou Aulas.

Mas Kombouaré confia que o Guingamp pode atrapalhar a estreia do novo astro. "Conheci times que falavam das estrelas que iam enfrentar. Aqui, no entanto, abstraímos tudo que falam sobre Neymar e PSG", acrescentou.

As estatísticas podem ajudar o time da casa, que já foi a pedra no sapato do PSG. Em Roudourou, o Guingamp venceu três, perdeu três, além de cinco empates. Foi neste estádio que o PSG foi derrotado em um dos cinco jogos que custaram o título da Ligue 1 do ano passado, por 2 a 1.

- Quem sai? -

A titularidade de Neymar pode gerar um problema para o PSG: quem sair para sua entrada pode ficar descontente com o banco de reservas. E tudo indica que o camisa 10 vai ser titular.

"Está pronto para jogar todos minutos do jogo", revelou o treinador basco Unai Emery, na coletiva antes do jogo. "Queremos que ele esteja entre os 11 titulares, porque é um jogador que o grupo precisa", acrescentou.

Neymar é uma ameaça mais direta para o alemão Julian Draxler e para os argentinos Javier Pastore e Ángel Di María. Quem parece ter lugar garantido é o uruguaio Edinson Cavani, centro-avante insubstituível.

Independente da opção que Emery faça, o Guingamp vai tentar atrapalhar a festa.

* AFP