Neymar brilha, marca gol e dá assistência na estreia pelo PSG

Paris 13/08/2017 | 18h16

Neymar não poderia ter pensado em estreia melhor vestindo a camisa do Paris Saint-Germain: o craque marcou um gol e deu assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Guingamp, neste domingo, pela segunda rodada da Ligue 1.

O atacante de 222 milhões de euros recebeu passe do uruguaio Edinson Cavani, aos 37 minutos do segundo tempo, e completou para as redes dentro da pequena área para marcar o último gol do jogo.

Antes, Neymar foi decisivo e deu assistência para Cavani fazer o segundo gol do PSG na partida, aos 17 minutos da segunda etapa. No primeiro gol do jogo, marcado contra pelo zagueiro Jordan Ikoko, Neymar ajudou a pressionar na saída de bola e o defensor mandou para as próprias redes, aos 7 minutos do segundo tempo.

Os parisiense mantêm o 100% de aproveitamento e comemoram a chegada do novo camisa 10, responsável por criar quase todas jogadas de ataque.

Neymar queria deixar boa impressão e apareceu muito em campo, buscando jogo e se movimentando pelo lado esquerdo e pelo centro, algo que não fazia muito no Barcelona por conta da presença de Lionel Messi.

O craque deixou os companheiros de ataque em excelentes condições para marcar, deu dribles e estreou a altura das expectativas criadas.

- Golaço de Jemerson e show de Falcao -

Antes, o Monaco também somou a segunda vitória seguida e goleou o Dijon por 4 a 1, com três gols do colombiano Radamel Falcao e um golaço do brasileiro Jemerson.

O camisa 9 fez a torcida esquecer do jovem Kylian Mbappé, que ficou no banco de reservas por opção técnica, e abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo.

"Foi o clube que decidiu que ele não jogasse", revelou o técnico português Leonardo Jardim. Mbappé é pretendido por PSG e Real Madrid, que querem contratar o atacante

Aos 25, o brasileiro Jemerson fez um golaço. Depois de cobrança de escanteio do português João Moutinho, o zagueiro ex-Atlético Mineiro completou de bicicleta na entrada da pequena área, em meio aos zagueiros.

Ainda antes do intervalo, Falcao fez o terceiro batendo por cobertura de fora da área, aos 37, e os anfitriões diminuíram com Wesley Said, aos 43 minutos. No segundo tempo, Falcao evitou qualquer reação do time da casa e fez o primeiro hat-trick da temporada francesa, aos 6 minutos.

Antes, o Lille do técnico argentino Marcelo Bielsa perdeu por 3 a 0 para o recém ascendido Estrasburgo, em partida marcada por lesões e pela expulsão do goleiro Mike Maingan, aos 18 minutos do segundo tempo.

Com um a mais, o time da casa conseguiu espaços para abrir o placar com Jonas Martin, aos 28 minutos, Dimitri Liénard, de pênalti aos 37, e Jérémy Grimm, aos 43 da segunda etapa.

Bielsa realizou as três substituições possíveis até os 38 minutos do primeiro tempo. O brasileiro Thiago Mendes e o lateral Kevin Malcuit saíram com dores, enquanto Fodé Ballo-Touré foi preterido por conta de cartões.

-- Resultados da 2ª rodada da Ligue 1, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Nice - Troyes 1 - 2

Rennes - Lyon 1 - 2

- Sábado:

Nantes - Olympique de Marselha 0 - 1

Amiens - Angers 0 - 2

Caen - Saint-Etienne 0 - 1

Bordeaux - Metz 2 - 0

Toulouse - Montpellier 1 - 0

- Domingo:

Estrasburgo - Lille 3 - 0

Dijon - Monaco 1 - 4

Guingamp - Paris SG 0 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lyon 6 2 2 0 0 6 1 5

2. Paris SG 6 2 2 0 0 5 0 5

3. Monaco 6 2 2 0 0 7 3 4

4. Olympique de Marselha 6 2 2 0 0 4 0 4

5. Saint-Etienne 6 2 2 0 0 2 0 2

6. Bordeaux 4 2 1 1 0 4 2 2

. Angers 4 2 1 1 0 4 2 2

8. Troyes 4 2 1 1 0 3 2 1

9. Toulouse 3 2 1 0 1 3 3 0

. Lille 3 2 1 0 1 3 3 0

11. Montpellier 3 2 1 0 1 1 1 0

12. Guingamp 3 2 1 0 1 3 4 -1

. Estrasburgo 3 2 1 0 1 3 4 -1

14. Rennes 1 2 0 1 1 2 3 -1

15. Nice 0 2 0 0 2 1 3 -2

16. Caen 0 2 0 0 2 0 2 -2

17. Metz 0 2 0 0 2 1 5 -4

18. Nantes 0 2 0 0 2 0 4 -4

. Amiens 0 2 0 0 2 0 4 -4

20. Dijon 0 2 0 0 2 1 7 -6

* AFP