MST ocupa prédio do Incra em São José

14/08/2017

Bandeiras do MST foram erguidas na fachada do prédio, que fica na avenida Beira Mar Foto: Marco Favero / Agencia RBS

O prédio do Incra, em São José, foi ocupado por cerca de 200 sem-terra nesta segunda-feira (14). Bandeiras do MST foram erguidas na fachada do prédio, localizado na avenida Beira Mar. Os trabalhadores rurais vêm de 13 acampamentos diferentes de Santa Catarina e cobram agilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária na aquisição e distribuição de terras nesses acampamentos.

São propriedades em cidades como Abelardo Luiz, Faxinal dos Guedes, Fraiburgo, Garuva, Governador Celso Ramos, Rio Negrinho, São Bernardinho e Xanxerê. Os agricultores vieram em quatro ônibus para São José e passarão os próximos dias em colchões infláveis ou cobertores nas salas e no estacionamento do Incra. Uma cozinha improvisada também foi montada.

— Há mais de 4 anos que o Incra não está fazendo o trabalho de fiscalização de áreas na obtenção de terra para assentar novas famílias acampadas em Santa Catarina. Este ano é a terceira vez que viemos, e desta vez viemos só com famílias acampadas para mostrar a luta destas famílias — informou José Maria de Oliveira, da coordenação do MST.



Uma audiência entre o Incra e lideranças dos sem-terra acontece nesta quarta-feira, às 9h, na própria sede da entidade ocupada. Membros da diretoria de obtenção de terra de Brasília estarão presentes na reunião. A reportagem não conseguiu falar com a direção do Incra.

Em abril, cerca de 400 pessoas ocuparam o Incra para celebrar o dia nacional de luta pela reforma agrária e pedir criação de novos assentamentos e a ajuda do instituto nos acampamentos.

Estacionamento do Incra foi tomado por colchões dos agricultores Foto: Marco Favero / Agencia RBS