MPF denuncia quatro ex-deputados de SC por crime de peculato com passagens aéreas na Câmara

O Ministério Público Federal (MPF) do Distrito Federal apresentou denúncia criminal contra 72 ex-deputados federais por uso irregular de passagens aéreas da Câmara de Deputados em nome de terceiros. Entre eles estão quatro políticos catarinenses que estavam na Câmara em 2008, quando o caso conhecido como "Farra das Passagens" foi revelado: Carlito Merss (PT), Gervásio Silva (PSDB), Djalma Berger (PMDB) e Ângela Amin (PP). Uma denúncia cível sobre o mesmo caso já tinha resultado na acusação contra 16 políticos do Estado em novembro do ano passado.

Juntos, os catarinenses teriam utilizado quase 600 passagens irregulares, gerando uma despesa de mais de R$ 400 mil. Os ex-parlamentares são acusados de crime de peculato, quando o agente utiliza dinheiro público em benefício próprio. Na tarde desta terça-feira, a reportagem tentou contato com os quatro políticos catarinenses denunciados, mas não obteve retorno.

Em nota publicada no seu site, o MPF/DF explicou que as justificativas das passagens foram avaliadas. Em muitos casos, o crime prescreveu por causa do tempo ou da idade avançada do político investigado. Mais de 13.877 bilhetes vinculados aos 72 ex-parlamentares foram analisados pela Procuradoria, totalizando R$ 8.369.967,69 em gastos para a Câmara.

Uma série de reportagens publicada pelo site Congresso em Foco em 2009 revelou o descontrole com a concessão de passagens na Câmara de Deputados. A denúncia atual se restringe à esfera criminal, podendo haver ainda responsabilização cível sobre o uso de dinheiro público por parte dos deputados. Ao todo, mais de 500 políticos são investigados em outros órgãos do MPF.

Em novembro do ano passado, o caso chegou à Justiça por meio de ações penais apresentadas pela Procuradoria Regional da República na 1ª Região (PRR-1) contra 443 políticos, sendo 16 de SC. No entanto, os inquéritos policiais foram desmembrados e as investigações referentes a cerca de 380 pessoas - que perderam a prerrogativa de foro por função - foram retomadas na Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF). Em parte dos casos, o MPF entendeu que os crimes já estão prescritos e, por isso, se manifestou pela extinção da punibilidade. As investigações continuam em relação a cerca de 50 ex-congressistas.



