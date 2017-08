Movimentação de turistas em julho garantem recorde no aeroporto de Navegantes

Economia 13/08/2017 | 16h43 Atualizada em

O Aeroporto de Navegantes registrou em julho o segundo melhor mês de sua história em relação ao número de passageiros. Contanto embarques e desembarques, passaram pelo terminal 145 mil pessoas _ 25% a mais do que em julho de 2016. O número só é menor do que em janeiro do ano passado, quando o aeroporto registrou 167 mil pessoas.



Aliado à chegada de novos voos, o principal fator de crescimento é o aumento da procura turística pela região em julho, mês em que tradicionalmente o foco é nas cidades da região serrana. Balneário Camboriú, por exemplo, teve o melhor mês de julho dos últimos cinco anos, segundo o secretário de Turismo, Miro Teixeira.



O movimento mais que dobrou em relação ao ano anterior, e hotéis que têm contato direto com agências de turismo como a CVC conseguiram fechar o mês com média de ocupação de 90%, resultado acima do esperado para um mês em que o turismo na cidade não é tradicional.



Entre os turistas que vieram via agência, a maioria utilizou transporte aéreo.



Teixeira acredita que o incremento turístico de Balneário Camboriú esteja relacionado a um trabalho de captação conjunto com o Beto Carrero World, capitaneado pelo Convention & Visitors Bureau.



O parque, aliás, também bateu recorde de público no mês de julho, com um movimento 14% maior do que no mesmo período no ano passado.