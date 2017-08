Mourinho e Ibrahimovic 'conversam' para retorno do atacante ao United

Manchester 11/08/2017 | 13h19

O técnico do Manchester United, José Mourinho, afirmou nesta sexta-feira estar "conversando" com Zlatan Ibrahimovic, que se recupera de lesão, para um eventual retorno do atacante sueco ao clube.

"Ele ainda quer jogar em alto nível, então estamos conversando sobre a possibilidade dele ficar com a gente para a segunda metade da temporada", declarou o técnico português em coletiva de imprensa.

"Mas vocês sabem que ele está machucado e precisa de tempo para se recuperar. Não é para amanhã. Não é urgente, não estamos abertos a tudo para chegar a um acordo", completo.

Vítima de uma grave lesão no joelho direito em abril e operado nos Estados Unidos, Ibrahimovic, 35 anos, está sem clube desde o fim de seu contrato com o United, em junho.

"Abrimos as portas de nosso centro de treinamento para que se recupere", já havia explicado Mourinho em julho.

Questionado sobre a possibilidade de novos reforços, Mourinho adiantou esperar a contratação de um jogador capaz "de jogar pelos lados", estimando que o clube fez bom trabalho ao trazer o zagueiro Lindelof, o meia Matic e o atacante Lukaku.

"Não acho que tenho o direito de reclamar. Estou feliz com o esforço feito pelo clube e que tenham conseguido realizar 75% do trabalho antes do início da Premier League. Se os outros 25% que faltam não forem concretizados até 31 de agosto (fechamento da janela), não vou reclamar", concluiu Mourinho.

* AFP