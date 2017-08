Motoboy é baleado em tentativa de assalto e morre em Florianópolis

Violência 06/08/2017 | 20h55 Atualizada em

Um latrocínio na noite de sábado marcou a morte violenta de número 110 este ano em Florianópolis. O motoboy Thiago Barleta de Lima, de 31 anos, levou dois tiros em uma tentativa de assalto após fazer uma entrega em um edifício no bairro Saco dos Limões. Ele ainda conseguiu voltar ao prédio, onde foi acudido enquanto aguardava atendimento médico, mas não resistiu.

Segundo testemunha, a tentativa de assalto aconteceu quando Thiago voltou para a moto. Ele foi abordado e tentou reagir lutando com o assaltante. Recebeu dois tiros e teve levados o celular e a carteira pelo agressor, que fugiu a pé em direção ao bairro Pantanal. Ele chegou a ser atendido e levado ao Hospital Celso Ramos.

As câmeras de vigilância do edifício onde foi feita a entrega registraram a abordagem do assaltante, mas não é possível identificá-lo.