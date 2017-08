Mortes em hospital da Índia chegam a 85

Gorakhpur 14/08/2017 | 22h33

O número de crianças mortas em um hospital da Índia subiu a 85, após o falecimento de 25 menores, informaram as autoridades, em meio a uma tragédia que a imprensa atribui à falta de cilindros de oxigênio.

Vários jornais indianos informaram que dezenas de crianças morreram na quinta e sexta-feira por falta de oxigênio para tratamento, após a empresa fornecedora deixar de entregar os cilindros, ao que parece por falta de pagamento.

As autoridades abriram uma investigação para apurar responsabilidades, mas negaram que as mortes estejam relacionadas à "escassez de oxigênio".

"Posso confirmar a morte de 12 crianças no sábado e de 13 no domingo", disse à AFP P.K Singh, o novo diretor do hospital Baba Raghav Das, situado no distrito de Gorakhpur, no Estado de Uttar Pradesh, o mais povoado do país.

O ministro regional de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, um religioso nacionalista aliado do premier Narendra Modi, prometeu punir os responsáveis por comportamentos negligentes.

A região é uma das mais pobres da Índia e a cada ano sofre centenas de mortes por encefalite, uma doença comum no leste e norte da Índia.

"A maioria dos 25 que morreram no final de semana sofriam de AES (encefalite)", destacou Singh.

* AFP