Morre jovem atropelado em Jurerê, no Norte da Ilha

Acidente 11/08/2017 | 06h39 Atualizada em

Um dos quatro jovens atropelados na madrugada do último domingo (6), na SC-402, em Jurerê, no Norte da Ilha, Sérgio Teixeira da Luz Júnior, 23 anos, morreu no início da madrugada desta sexta-feira. Ele estava internado em estado grave na UTI do Hospital Celso Ramos, havia passado por cirurgias e chegou a retirar parte do pulmão esquerdo. De acordo com a unidade, a morte ocorreu por volta de 0h45min.

Os jovens haviam saído de uma festa quando foram atropelados. Três deles foram atropelados por um Audi A3. Sérgio teria sido atropelado uma segunda vez, enquanto recebia socorro de uma pessoa na rua. O rapaz que parou para ajudá-lo também acabou sendo atingido.



O responsável pelo primeiro acidente foi Sérgio Orlandini Sirotsky, 21 anos. O rapaz prestou depoimento à polícia na quarta-feira (9) e foi liberado, já que não houve prisão em flagrante. Antes da morte de Sérgio, o delegado Otávio Cesar Lima, da 7ª Delegacia de Polícia, conduzia o inquérito por crime de lesão corporal culposa na direção de veículo e omissão de socorro. Agora, a conclusão do inquérito pode seguir um rumo diferente.



— O resultado morte aconteceu em razão do acidente. Resta saber se foi (homicídio) culposo (sem intenção de matar) ou dolo eventual (quando assume o risco de matar) — explicou o delegado.



Outra possibilidade que pode ser levada em consideração tanto no inquérito quanto no processo criminal é a de crime de lesão corporal seguida de morte. A conclusão dependerá do colhimento de provas, resultado da perícia e depoimento de testemunhas.

Audi A3 envolvido no acidente no domingo, dia 6 Foto: Leonardo Thomé / Agencia RBS

Como foi o acidente



Quatro pessoas foram atropeladas por dois carros na manhã do domingo na rodovia SC-402, que dá acesso ao bairro Jurerê, em Florianópolis. O acidente ocorreu por volta das 5h30min próximo ao complexo Music Park. As vítimas saíam de uma festa no local quando foram atingidas pelos veículos.

Segundo a polícia, depois do acidente causado pelo Audi A3, onde três pessoas ficaram feridas, outro atropelamento ocorreu no local. Em seguida, Eduardo dos Santos Rios, 25 anos, que conduzia um SsangYong, atropelou novamente uma das vítimas, Sérgio Teixeira da Luz, e outro homem que prestava socorro, identificado como Maycon Mayer, de 22 anos. O motorista do segundo acidente fugiu do local, mas foi abordado por uma viatura da Polícia Militar na Avenida Beira-Mar Norte, próximo ao Hotel Majestic, a 18 quilômetros do acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, foi constatado que o veículo estava com o para-brisa quebrado, danos no farol e no para-choque — onde foi encontrado um pedaço de tecido jeans. O carro de Rios foi recolhido pela polícia.

O condutor apresentava sinais de embriaguez e foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou 0,74 miligramas de álcool.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Celso Ramos. Sérgio, que foi atropelado duas vezes, era a vítima mais grave. Já Edson Mendonça de Oliveira sofreu ferimentos leves. O estado de saúde das outras vítimas não foi divulgado pelo hospital.

Leia mais



Motorista que atropelou três pessoas se apresenta à polícia



Identificado motorista que atropelou três pessoas em Jurerê



Quatro pessoas são atropeladas em dois acidentes na Capital