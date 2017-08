Morre em Israel o homem mais velho do mundo aos 113 anos

Jerusalém 11/08/2017 | 14h24

O sobrevivente do Holocausto Yisrael Kristal, identificado pelo Livro Guinness dos Recordes Mundiais como o homem mas velho do mundo, faleceu nesta sexta-feira, aos 113 anos, informou a imprensa israelense.

A família deste judeu praticante, que nasceu em 15 de setembro de 1903 em Zarnow, na atual Polônia, não pôde ser contatada ainda por causa do shabbat, dia sagrado da semana para Israel.

"Yisrael Kristal morreu na sexta-feira, um mês antes do seu 114º aniversário", indicou o jornal israelense Haaretz em sua edição on-line.

O Guinness o reconheceu como o homem mais velho do mundo em março de 2016.

A decana da humanidade é a jamaicana Violet Brown, nascida em 10 de março de 1900, de acordo com o Gerontology Research Group, um centro de pesquisas americano que busca e certifica as pessoas mais velhas do mundo.

Segundo o site Ynet, Kristal deixa dois filhos, nove netos e 32 bisnetos.

Em setembro de 2016, celebrou seu Bar Mitzvah, uma das cerimônias mais importantes no judaísmo, já que não pôde fazer isso um século antes.

Kristal sobreviveu à Primeira Guerra Mundial e viveu em Lodz, na Polônia recém-independizada, até a invasão nazista, em 1939. Foi deslocado a um gueto da cidade e, quatro anos depois, o enviaram ao campo de concentração de Auschwitz.

Durante o Holocausto, perdeu a esposa e dois filhos. Segundo o Guinness, quando os Aliados liberaram os campos de concentração, Yisrael pesava apenas 37 quilos.

Foi o único sobrevivente da sua família e emigrou a Haifa, no norte de Israel, com sua segunda esposa e seu filho em 1950. Lá, teve uma próspera empresa de doces até se aposentar.

* AFP