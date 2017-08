Monaco e PSG negam acordo por transferência de Mbappé

Paris 10/08/2017 | 17h22

Diversos veículos da imprensa europeia anunciaram nas últimas horas a transferência da jovem promessa do Monaco Kylian Mbappé ao Paris Saint-Germain, clube que acaba de contratar o brasileiro Neymar, uma notícia que os dois clubes da Ligue 1 desmentiram nesta quinta-feira.

Voetbal International, da Holanda, na quarta-feira à noite; Gazzette dello Sport, da Itália, nesta quinta-feira pela manhã, seguido do espanhol Marca, pela tarde. Com horas de intervalo, três veículos importantes anunciaram que o PSG e o Monaco chegaram a um acordo por Mbappé, de 18 anos e cobiçado pelos grandes clubes do continente.

A única diferença é que VI e Marca cifravam a transferência em 160 milhões de euros, enquanto a Gazzetta informava que o clube francês pagaria 180 milhões de euros por Mbappé, uma semana depois de desembolsar 222 milhões por Neymar.

Nesta quinta-feira, o Monaco desmentiu a notícia através de diversos veículos franceses, como o Le Parisien e a rádio RMC.

Segundo fontes internas do clube monegasco citadas por ambos os veículos, o Monaco não recebeu qualquer proposta do PSG.

Fontes do clube parisiense afirmaram o mesmo ao portal Goal.com, explicando que a transferência "não seria concretizada por motivos financeiros, apesar da existência de conversas".

Nesta quinta-feira à noite, porém, a conta de Twitter Paris United, muito bem informada no que diz respeito ao PSG e um dos primeiros veículos a anunciar a contratação de Neymar, aqueceu ainda mais os rumores ao garantir que, "salvo uma reviravolta na situação", Mbappé "será parisiense antes de 31 de agosto".

* AFP