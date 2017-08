Mitsubishi condenada a indenizar sul-coreanas escravizadas na Segunda Guerra Mundial

Seul 08/08/2017 | 06h17

A justiça da Coreia do Sul condenou nesta terça-feira o grupo japonês Mitsubishi Heavy Industries a indenizar as mulheres sul-coreanas que foram escravizadas durante a Segunda Guerra Mundial.

O tribunal de distrito da cidade de Gwangju decidiu que a empresa deve pagar 120 milhões de wons (90.000 euros) a Kim Young-Ok, de 85 anos, e 3,25 milhões de wons a um parente de Choe Jeong-Rye, já falecida, informou o grupo de defesa das vítimas.

Esta é a segunda decisão do tipo em quatro anos.

A península coreana permaneceu sob domínio colonial do Japão de 1910 a 1945. O idioma coreano era proibido nas escolas e os coreanos eram obrigados a ter nomes japoneses.

Centenas de milhares de cidadãos coreanos foram recrutados à força para as linhas de frente, como mão de obra gratuita ou como escravas sexuais, as chamadas "mulheres de conforto".

O tema afeta há várias décadas as relações entre Seul e Tóquio, ambos aliados dos Estados Unidos ante as crescentes ameaças da Coreia do Norte.

"Saudamos a decisão. É outra vitória na justiça para as vítimas e seus familiares", declarou à AFP Lee Kuk-Un, que preside o grupo de apoio.

As vítimas, naquela época adolescentes, trabalharam sem receber salário em uma fábrica de aviões da Mitsubishi em Nagoya em 1944. Elas receberam a promessa de que no Japão receberiam pagamento e poderiam estudar.

Um total de 14 denúncias, que envolvem quase mil vítimas sul-coreanas, foram apresentadas contra a Mitsubishi e outras empresas japonesas para reclamar compensações por escravidão durante a guerra.

