Ministro do Turismo vem a Santa Catarina no final de agosto

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, confirmou visita a Santa Catarina no final de agosto. Virá acompanhado do presidente da Embratur, Vinicius Lummertz. No dia 24 visitará o Centro de Convenções de Balneário Camboriú e depois vai a Itajaí para o lançamento de campanha nacional de promoção do turismo na região Sul.

Até agora, as campanhas do Ministério destacavam apenas convites para o Nordeste.



Judiciário

Prefeito Udo Döhler (PMDB) esteve nesta terça com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, apelando pela instalação de mais uma Vara da Fazenda Pública e outra de Direito Empresarial em Joinville. Objetivo é dar vazão à crescente demanda. Döhler estava acompanhado do procurador-geral Eduardo Buzzi, do juiz eleitoral Wilson Pereira Júnior e do secretario Marco Aurélio Braga.

CNE em SC

Antecedendo a audiência pública desta sexta-feira sobre a Base Nacional Comum Curricular, o Conselho Estadual de Educação vai se reunir com os membros do Conselho Nacional de Educação. O presidente Osvaldir Ramos promoverá encontros de trabalho das Câmaras de Educação Básica e Educação Superior do CNE. Devem participar a Associação de Mantenedores Particulares de Educação Superior de SC (Ampesc) e a Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe). No dia 11, o Conselho recebe o secretário de Educação Básica do MEC, Rossieli Soares da Silva.

Negativa

A Assessoria de Imprensa da senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, enviou nota negando autoria a texto atribuído a seu Twitter de solidariedade ao ditador Nicolás Maduro, no que toca a frase "em 2018 destruiremos a direita da Venezuela e do Brasil".

O desmentido tem duas leituras: ou realmente houve fake news ou a senadora mudou o texto diante da repercussão negativa e dos prejuízos políticos para ela e seu partido.

A senadora cometeu crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, segundo investigação concluída pela Polícia Federal e levada ao STF.

Fechamento

Duas pequenas e tradicionais empresas que atuavam na Capital há mais de 30 anos fecharam as portas. Uma, a Peixaria Silva, situada na SC-401. O proprietário, Luiz Silva Filho, alegou total falta de segurança (foi assaltado várias vezes) e os efeitos da crise. Outra, a Oficina Nicolau, no Itacorobi, credenciada por várias seguradoras, cujo dono, Nicolau Santos, aposentou-se, calejado de exageros da fiscalização e de ações trabalhistas.

Curtas

* Presidente Temer quer aumentar as alíquotas do Imposto de Renda. Vai aumentar, sim, a forte impopularidade. Deveria é atualizar as tabelas, com defasagem pela inflação em mais de 70%. O Imposto de Renda de pessoas físicas virou na realidade imposto sobre salários.

*Professor José Isaac Pilatti lança nesta quarta, às 19h, na Casa José Boiteux, o livro ¿Severina Canto Um¿, contendo poesias com personagens e fatos do Oeste e do rio Uruguai.

