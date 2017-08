"Milton tem tentado passar tranquilidade, experiência", ressalta Henrique Trevisan, do Figueirense

Série B 10/08/2017 | 18h09 Atualizada em

A semana tem sido de boas-vindas no Orlando Scarpelli. Com a aprovação da parceria com um grupo de investidores, desembarcaram no Figueirense o CEO Alexandre Bourgeois e o técnico Milton Cruz, além de outros integrantes do novo comando de futebol do clube. Dentro de campo, o time trabalha pensando no próximo compromisso pela Série B do Brasileirão, diante do Goiás, às 19h de sábado, em casa. O zagueiro Henrique Trevisan disse na coletiva de imprensa desta quinta que o treinador tem passado tranquilidade ao grupo.

— É um pouco difícil toda hora trocar de treinador. Mas jogador precisa estar preparado, sempre quando um chega, ele pode jogar e ter uma chance. O Milton é um treinador com história no futebol e tem tentado passar tranquilidade, experiência, para seguirmos forte no campeonato — destaca o defensor.

Henrique Trevisan disse que espera um duelo complicado contra o Goiás.

— É um adversário difícil, que hoje faz parte do nosso campeonato, um jogo de seis pontos, um treinador que nós conhecemos. Vamos ver o melhor esquema para conseguirmos a vitória.



