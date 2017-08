Milton Cruz fala em Figueirense afoito e que é preciso ter equilíbrio nos 90 minutos 

Série B 11/08/2017 | 15h56 Atualizada em

O primeiro jogo do Figueirense sob o guarda-chuva de um grupo de investidores é neste sábado. É, também, a estreia do técnico Milton Cruz, que desembarcou esta semana no Orlando Scarpelli com a missão de tirar o time da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão. Na coletiva desta sexta-feira, o treinador revelou que está observando o elenco. Disse que já viu jogos da equipe no campeonato e considerou o time afoito.

— Achei um time afoito, querendo resolver as coisas de qualquer maneira. Futebol não é assim. Tem que ser 90 minutos de equilíbrio. Tem jogadores rápidos, com velocidade, acho que o time precisa jogar mais futebol, criar situações mais claras de jogo — diz.

Milton não adiantou a equipe que enfrenta o Goiás, às 19h deste sábado, no Scarpelli. É possível que escale três zagueiros. No treinamento de quinta, Leandro Almeida, Bruno Alves e Henrique Trevisan formaram o trio defensivo.



— Já estudei a possibilidade com três e outra formações. Precisa ver o que o treinador do outro lado está pensando. Todos conhecem o Argel (técnico do Goiás). Estou estudando ainda. Vi os jogos do Figueira e Goiás. Trabalhei uma formação ontem (quinta), pensei ontem à noite. Gostei do que vi. Vamos definir para trabalhar no campo, com a formação que deve ser amanhã (sábado) — frisa.



O treinador também comentou sobre a possibilidade de fazer cortes no grupo. Atualmente, o Figueirense tem 42 atletas no elenco.

— Não necessariamente enxugar. Ver quem vai voltar. Para que possa também ter uma noção legal. É um grupo grande para um campeonato só. Não quero cometer injustiças, e ter uma avaliação melhor do plantel — destaca.



O treino do Figueira nesta sexta é no Centro de Formação e Treinamento do Cambirela, em Palhoça (SC).



