Fechado 07/08/2017 | 22h56 Atualizada em

O Figueirense tem um novo técnico para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, dia 7 de agosto, o clube anunciou que Milton Cruz irá assumir o comando da equipe. A apresentação do treinador está marcada para esta terça-feira.



Milton Cruz chega junto com o novo grupo investidores que irá gerir o clube pelos próximos 20 anos, sendo a primeira ação efetiva desta nova gestão no Figueirense. Em 2017, Cruz comandou o Náutico, de onde foi demitido em maio, e antes foi auxiliar técnico do São Paulo por 17 anos, assumindo como treinador interino por diversas oportunidades, além de ter sido peça fundamental para a contratação de reforços no Tricolor.



Este é o quarta técnico do Figueirense nesta temporada, que começou com Marquinhos Santos, passou por Márcio Goiano e Marcelo Cabo.

Milton Cruz é o novo técnico do Figueirense e será apresentado nesta terça-feira (08). — Figueirense FC (@FigueirenseFC) 8 de agosto de 2017

Leia também

Leia outras notícias do Figueirense

Confira a tabela da Série B do Brasileiro