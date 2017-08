México espera retorno da tempestade Franklin fortalecida

Cancún 08/08/2017 | 19h01

A tempestade tropical Franklin rumará nesta terça-feira para o Golfo do México após ter tocado terra na segunda-feira perto de populares balneários do Caribe mexicano, informaram as autoridades, que esperam o retorno quando o fenômeno aumentou sua força podendo chegar à categoria de furacão.

"O sistema chegará ao Golfo do México hoje à tarde", disse em coletiva Alberto Hernández, coordenador-geral do Serviço Meteorológico Nacional.

Às 18H00 GMT (15H00 de Brasília), Franklin estava a 65 km de Campeche, no sudeste do México, segundo o último relatório do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, em inglês).

O fenômeno se desloca a uma velocidade de 19 km/h e com ventos de até 65 km/h, acrescentou.

Conforme adentre o Golfo do México, Franklin "vai encontrar uma região com temperaturas bastante quentes na superfície", de entre 31ºC e 32ºC, assegurou Hernández.

Esta temperatura quente criará "condições muito favoráveis para que se intensifique novamente" e "poderia, inclusive, se converter em um furacão" categoria um de cinco na escala Saffir-Simpson, afirmou.

Uma vez no Golfo, a tempestade se dirigirá rumo a Veracruz, onde deve tocar terra durante as primeiras horas de quinta-feira em algum ponto entre Tuxpan e o importante porto de Veracruz, segundo as autoridades.

"O segundo impacto será muito mais forte que o primeiro", e pode gerar ondas de até cinco metros, declarou Hernández.

Membros do Exército e da Marinha foram enviados para organizar evacuações preventivas em Veracruz e na serra norte do estado de Puebla, onde as autoridades esperam chuvas torrenciais que podem causar deslizamentos.

A Polícia Federal, por sua vez, controla para que não haja cortes nas estradas.

Espera-se que, ao tocar Veracruz, Franklin perca a sua força enquanto atravessa o centro do país, indicou Hernández.

* AFP