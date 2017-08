Meteorologia alerta para risco de ressaca e mar agitado em Santa Catarina nesta semana

Tempo 07/08/2017 | 21h30 Atualizada em

O litoral catarinense deve registrar ocorrências de ressaca e mar agitado nesta semana. Segundo a Epagri Ciram, órgão estadual de monitoramento do clima, a partir de quinta-feira são esperadas ondas de até 3 metros ou 4 metros e o chamado mar grosso, com muita agitação na costa.

Um sistema de alta pressão influencia a condição do oceano no Sul do Brasil. O fenômeno deve persistir pelo menos até domingo. A recomendação da Defesa Civil do Estado é evitar a navegação com médias ou pequenas embarcações.

Veja na projeção abaixo o movimento esperado das ondas. Em tons azuis, as ondas mais baixas e, em laranja, os picos:

O tempo nesta semana

A semana começou com sol entre nuvens em Santa Catarina. Para esta terça-feira, o deslocamento de uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul traz previsão de chuva à tarde na divisa dos dois estados. Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, nas demais regiões, a chuva ocorre à noite.

Na quarta-feira, as nuvens mais carregadas se afastam para o mar. O tempo seco volta ao Estado e as temperaturas ficam entre 23°C e 26°C à tarde na maioria das regiões, exceto na Serra e no Sul, onde devem permanecer entre 19°C e 21°C.

Já a partir de quinta-feira, as temperaturas da tarde terão comportamento diferente dependendo da região do Estado.

– Enquanto, as cidades do Litoral ao Planalto terão tardes com temperaturas mais típicas da época do ano devido a um ar frio no mar, as cidades do Oeste terão tardes de calor devido um ar quente dos países vizinhos avançar até o Oeste dos três estados do Sul do Brasil – explica Puchalski.

