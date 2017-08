Mensagem de Obama viraliza após violência em Charlottesville

Pedido de tolerância 14/08/2017 | 18h13 Atualizada em

Um tuíte de Barack Obama, em que o ex-presidente americano pede tolerância após os confrontos mortais em uma marcha de supremacistas brancos nos Estados Unidos, obteve mais de dois milhões de curtidas nesta segunda-feira (14).



"Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor de sua pele, por sua origem ou por sua religião", escreveu Obama em sua mensagem, citando o líder sul-africano Nelson Mandela, morto em 2013.



"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017

O tuíte de Obama teve 2,3 milhões de curtidas, conquistando o posto de terceiro mais popular de todos os tempos, de acordo com o site Favstar, rastreador do Twitter. A mensagem teve 980 mil retuítes e 37 mil respostas, incluindo comentários positivos e negativos.



A mensagem de Obama repercutiu após a morte de uma mulher de 32 anos, atingida por um carro que foi lançado contra a multidão por um suposto supremacista branco no sábado (12), em Charlottesville, na Virgínia.



Obama ainda postou mais citações de Mandela.



"As pessoas aprendem a odiar e, se elas aprendem a odiar, elas podem ser ensinadas a amar", lia-se em sua página.



"People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love..." — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017

"Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto", dizia em outro tuíte.



"...For love comes more naturally to the human heart than its opposite." - Nelson Mandela — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017

O presidente americano, Donald Trump, inicialmente chamou a atenção de uma resposta tépida à violência, e, nesta segunda, condenou com mais veemência "àqueles que propagam a violência em nome da intolerância".



O tuíte mais curtido de todos os tempos foi o da cantora Ariana Grande este ano, dizendo "do fundo do meu coração, eu sinto muito", após o ataque mortal durante o seu show, em Manchester.



O tuíte superou a popular foto postada em 2014 por Ellen DeGeneres, durante a cerimônia do Oscar.