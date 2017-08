MedioTec: IFSC prorroga inscrições para 450 vagas em cursos técnicos 

Oportunidade 10/08/2017 | 16h38 Atualizada em

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) prorrogou as inscrições para 450 vagas em cursos de formação técnica propostos pelo programa MedioTec, do Ministério da Educação, em Santa Catarina. As aulas serão ministradas a distância ao longo do segundo semestre de 2017. A modalidade exige, no entanto, pelo menos 20% da carga horária presencial, com aulas nos polos de oferta. Inicialmente as inscrições iriam até 28 de julho, mas agora seguem até 15 de agosto. As aulas começam no dia 4 de setembro.



As vagas são distribuídas entre os cursos de Administração (300 vagas), Logística (50 vagas), Recursos Humanos (50 vagas) e Informática (50 vagas). As aulas serão ministradas nos municípios de Calmon, Timbó Grande, São Lourenço do Oeste, Caçador, Campo Erê, Florianópolis e Xanxerê (veja abaixo a distribuição de cursos por município).



Os cursos são ofertados pelo IFSC, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação em Santa Catarina. Os cursos são concomitantes, ou seja, destinados a estudantes que estejam cursando o segundo ano do ensino médio na rede estadual de ensino e em idade própria (de 15 a 19 anos).



Para se inscrever, o aluno deve ir pessoalmente até um dos endereços listados abaixo portando os seguintes documentos: documento de identificação com foto; Cadastro de Pessoa Física (CPF); Atestado de Frequência atualizado de, no máximo, 10 dias, emitido pela unidade escolar a qual está vinculado, contendo a data de nascimento; Histórico Escolar do ano letivo de 2016 e comprovante de residência. No caso de candidato com deficiência, deve apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência.



Todos os cursos são gratuitos e o estudante receberá assistência estudantil para custear as despesas de transporte e alimentação para frequentar as aulas presenciais.



Distribuição das vagas



Há vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, portadores de deficiência e com bom desempenho escolar. Para critério de seleção, as vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

— 20% para vagas preenchidas a partir da Assistência Social, voltada para jovens com deficiências ou situação de risco, como adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, população de rua, egressos do sistema penal, entre outros;

— 65% para alunos de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família matriculados no Ensino Médio;

— 10% para candidatos com maior média anual do histórico escolar de 2016;- 5% para estudantes com deficiência.

Cursos por local de oferta



Técnico concomitante em Administração

Calmon – 50 vagas

Timbó Grande – 50 vagas

São Lourenço do Oeste – 25 vagas

Campo Erê – 25 vagas

Florianópolis – 100 vagas

Xanxerê – 50 vagas



Técnico Concomitante em Recursos Humanos

Timbó Grande – 50 vagas



Técnico Concomitante em Logística

Caçador – 50 vagas



Técnico Concomitante em Informática

Caçador – 50 vagas



Locais de inscrição

Florianópolis e Grande Florianópolis

Locais: Escolas Estaduais de Ensino Médio dos municípios de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Antonio Carlos, Governador Celso Ramos, Santo Amaro da Imperatriz, São Pedro de Alcântara, Águas Mornas, Rancho Queimado, Angelina, Anitápolis e São Bonifácio.

Horário: das 8h às 12h e das 13h30min às 17h.

São Lourenço do Oeste e região

Local: Gered de São Lourenço do Oeste, rua Nereu Ramos, 1225, Centro.

Horário: das 12h às 19h.

Xanxerê e região

Locais: Escolas Estaduais da Associação dos Municípios do Alto Irani.

Horário: das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Caçador e região

Locais: Unidades Escolares Estaduais da 10ª Regional da Gered de Caçador.

Horário: das 8h às 12h e das 13h30min às 17h.

O que é o MedioTec?

O MedioTec constitui-se numa nova ação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), de aprimoramento da oferta de cursos técnicos concomitantes ao ensino médio para alunos regularmente matriculados nas redes públicas de educação. O MedioTec visa garantir que o estudante do ensino médio, após concluir essa etapa de ensino, esteja apto a se inserir no mundo do trabalho e renda. As vagas e cursos são definidos a partir do mapeamento das demandas regionais, inclusive considerando as necessidades futuras.

Mais informações

Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC

Coordenação Geral do Pronatec/Mediotec

Telefone: (48) 3877 9077

Email: pronatec@ifsc.edu.br



Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina - SED

Gerência de Administração Escolar vinculada à Diretoria de Gestão da Rede Estadual

Telefone: (48) 3664 0113

Email: mediotec@sed.sc.gov.br



Leia também:



MedioTec: IFSC abre 450 vagas em cursos técnicos para alunos do ensino médio em SC



Novo modelo de educação profissionalizante tem início em sete escolas do Estado



Três tigres brancos: conheça os novos moradores do zoológico do Parque Beto Carrero World

Não há mais chance de neve em SC esta semana

Prazo para entrega de documentos do ProUni termina nesta terça-feira