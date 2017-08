MasterChef já tem pelo menos um catarinense garantido na final

Televisão 09/08/2017 | 13h26 Atualizada em

Os semifinalistas da quarta temporada do programa de televisão MasterChef Brasil foram definidos na noite da última terça-feira, 8. Dois catarinenses, Michele Crispim e Valter Herzmann, estão garantidos na penúltima etapa do talent show. Dessa forma, o Estado estará representado na grande final, que está prevista para 22 de agosto.

No último episódio, Michele, Valter, Deborah Werneck, com quem os catarinenses vão competir na semifinal, e Victor Vieira elaboraram o conceito para um futuro empreendimento. Eles foram julgados por nomes reconhecidos no mercado da gastronomia.

Na prova de eliminação, por sua vez, eles tiveram de reproduzir um clássico da culinária da França: Tournedos Rossini (filé mignon servido foie gras). Victor não acertou na combinação do prato com a berinjela e deixou o programa.

A melhor produção gastronômica da noite foi anunciada pela chef Paola Carosella: "O prato que escolhemos para ir para semifinal é o tournedos rossini da Michele. Pode pular de alegria", disse. O chef Jacquin complementou: "Os acompanhamentos é que fizeram a diferença. Você (Deborah) não arriscou. Sua batata estava boa. Você (Victor) arriscou. Mas a berinjela deixou o prato amargo e não combinou com o foie gras. Infelizmente, a guarnição te fez perder Victor".

A semifinal acontecerá na próxima terça-feira, 11, às 22h30min.

O perfil dos semifinalistas

Foto: Band / Divulgação

Michele Crispim, 28 anos

Nasceu em Florianópolis, em Santa Catarina e é formada em Gestão de Pessoas. Morou em países como Rússia, Japão, Turquia e foi viajando que aprendeu a cozinhar. Sente grande identificação com a gastronomia francesa e acredita que chegar à perfeição, cozinhando os clássicos, não é para qualquer pessoa. Frequenta bons restaurantes e tem o costume de conversar com chefs de cozinha ao final de cada refeição para pedir dicas das receitas que acabou de comer.

Foto: Band / Divulgação

Valter Herzmann, 40 anos

Mora em Florianópolis, Santa Catarina. Autodidata, o participante se considera um líder nato e começou a cozinhar para valer há cerca de 10 anos. Ele também afirma ser uma pessoa confiante, prática e organizada. Por morar no litoral, ama frutos do mar, mas garante que churrascos são a sua especialidade. Valter conta que seus pratos são saborosos e prazerosos. Em seu tempo livre, o produtor de eventos gosta de velejar e já viajou para competir em alguns países.

Foto: Band / Divulgação

Deborah Werneck, 30 anos

Carioca e mora em São Paulo. Segura, bem-humorada e determinada, a carioca garante que não passará em branco pela cozinha do MasterChef. Formada em Administração, Deborah atualmente é assessora de investimentos e quer usar o seu know-how para abrir o próprio negócio na área de gastronomia. Para ela, o talent show é a oportunidade perfeita de testar e entender se a culinária é apenas um hobby ou um talento escondido a ser explorado.



Leia também:

Disney apresenta um casal lésbico inter-racial em animação infantil

Saiba o que vai acontecer na sua novela preferida nesta quarta-feira

Hackers da HBO exigem milhões de dólares em carta de resgate