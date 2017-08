Maré alta pode causar alagamentos em SC nesta quinta e sexta-feira

Previsão do tempo 10/08/2017 | 14h47 Atualizada em

A Defesa Civil emitiu aviso nesta quinta-feira para a possibilidade de alagamentos causados pela maré nas regiões mais baixas do litoral de Santa Catarina. Além disso, há previsão de ressaca no mar, com ondas de até quatro metros e risco para navegação e pesca até domingo.

O fenômeno ocorre devido a maré astronômica, que resulta da atração gravitacional exercida pela lua e pelo sol sobre a Terra, além disso, há influência do vento e das grandes ondas, geradas pela presença de um ciclone e um sistema de alta pressão no Litoral do Brasil.

A Defesa Civil orienta atenção aos horários da maré alta e para os locais que costumam apresentar alagamentos, como a rodovia Diomício Freitas, no bairro Carianos, em Florianópolis, o CentroSul e as praias do Sul da Ilha, além da avenida Atlântica, de Balneário Camboriú, e as cidades de Barra Velha, Araranguá, Laguna, Itajaí e Joinville.

Em caso de problemas, a recomendação é entrar em contato com a coordenadoria municipal de Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).



