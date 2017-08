Mali: ataque contra ONU em Timbuctu deixa seis mortos

Bamako 14/08/2017 | 19h03

Seis agentes de segurança que trabalhavam na missão das Nações Unidas no Mali (Minusma) em Timbuctu foram mortos nesta segunda-feira em um ataque que feriu capacetes azuis, enquanto seis agressores acabaram "neutralizados", informou um membro da Minusma.

"Seis terroristas vindos do norte e do sul mataram seis agentes de segurança da Minusma em Timbuctu. Capacetes azuis ficaram feridos no ataque e os agressores foram neutralizados", declarou à AFP um integrante da missão.

Segundo a mesma fonte, entre os capacetes azuis feridos há burquinenses.

Um responsável do governo de Timbuctu declarou que os "terroristas" estavam armados com granadas e fuzis de assalto Kalachnikov.

"Chegaram à entrada principal da Minusma em Timbuctu e abriram fogo contra agentes de uma empresa de segurança contratada pela Minusma. Seis agentes e seis terroristas morreram", revelou um oficial do Mali.

* AFP