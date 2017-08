Mais de 1,3 milhão de catarinenses sacaram R$ 2,2 bilhões de contas inativas do FGTS

Balanço final 07/08/2017 | 17h48 Atualizada em

De março a agosto, 1.396.546 catarinenses sacaram R$ 2,22 bilhões de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O calendário oficial de pagamentos, estabelecido pelo governo federal, foi encerrado no último dia 31, mas a Caixa Econômica Federal só divulgou o balanço final nesta segunda-feira, 7. Trabalhadores que não puderam sacar até esta data e puderem comprovar o motivo da ausência, devem acessar os recursos até o fim do ano em lotéricas ou agências.

Inicialmente, a Caixa havia divulgado que R$ 2,190 bilhões em contas inativas do FGTS estariam à disposição de 1.681.161 catarinenses. Esses valores foram ultrapassados por conta de atualizações cadastrais dos próprios trabalhadores que, posteriormente, passaram a ter direito ao benefício previsto na Lei 13.446/2017.

De acordo com o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, o sucesso da ação de pagamento das contas inativas do FGTS é resultado de uma estratégia focada em atender com qualidade os beneficiários.

— A Caixa mobilizou todos seus empregados e foi capaz de atender mais de 30 milhões de trabalhadores. Essa estratégia de atendimento teve sua eficiência reconhecida pela sociedade e pelo próprio governo. Cumprimos, assim, nossa missão como banco público e parceiro estratégico do governo federal.

A nível nacional, a Caixa beneficiou mais de 25,9 milhões de trabalhadores com o pagamento de mais de R$ 44 bilhões relativos às contas inativas do FGTS. Em relação à base atualizada, mais de 79% de trabalhadores realizaram o saque. O valor sacado representou 88% do total que poderia ser sacado.

