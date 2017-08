Loja é assaltada na Vila Germânica em Blumenau

Segurança 08/08/2017 | 07h48 Atualizada em

Uma loja do Parque Vila Germânica foi assaltada na noite de segunda-feira em Blumenau.



Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, uma funcionária se preparava para fechar o estabelecimento, por volta das 21h, quando um homem armado anunciou o roubo.



Ele levou cerca de R$ 300 do caixa e fugiu. A PM chegou a fazer buscas pela região, mas ninguém foi localizado.



Outros dois roubos em Blumenau



Antes disso, às 15h30min, uma empresa localizada na Rua Johan Ohf, bairro Água Verde, também foi roubada. Dois homens armados e usando capacete entraram no local , anunciaram o roubo e levaram dinheiro e bolsas de funcionários.



Às 19h, na Rua Frederico Jensen, bairro Itoupavazinha, um homem foi rendido por um homem armado com revólver e teve o carro, um Volkswagen Fox, roubado. Dentro do carro estavam o pai e a irmã da vítima, que foram com o ladrão até o final do Loteamento Libertadores. Em seguida o homem abandonou o veículo com a dupla e continuou fugindo.