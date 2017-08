Loetz: Moore Stephens cresce em Joinville

Livre Mercado 07/08/2017 | 06h30 Atualizada em

A Moore Stephens, uma das maiores redes de auditoria, consultoria e contabilidade do mundo, expande os serviços com a integração da empresa Forus Contabilidade, de Joinville. O novo escritório chega para reforçar a estratégia de crescimento da companhia. A meta da Moore Stephens é crescer 74% no Brasil, até 2020.



A empresa, que já contava com escritórios em Joinville e Florianópolis, passou a disponibilizar mais um endereço, com estrutura e governança totalmente integradas, para atender, em maior escala, aos desafios de negócios empresariais. A Forus atua há 21 anos no ramo.



– Essa combinação de forças reforça o posicionamento de mercado como a rede de contabilidade, consultoria e auditoria mais completa e personalizada de soluções assertivas para os desafios críticos de negócio – diz o CEO internacional da Moore Stephens, Mike Hathorn.



A Moore Stephens é o 11º maior grupo de auditoria e consultoria do mundo, segundo o International Accounting Bulletin. No ano passado, a organização passou por forte reestruturação, advinda de um plano estratégico global, que prevê um salto do faturamento de US$ 2,7 bilhões em 2016 para US$ 4 bilhões em 2020.



Leia mais notícias do colunista Claudio Loetz

Reconhecimento



A Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul completou 49 anos de atividades. Durante o evento, no Clube Atlético Baependi, Reinoldo Esser recebeu o troféu Mérito Lojista, um reconhecimento pela contribuição em favor do segmento e da economia local. O presidente da entidade, Gabriel Seifert, destacou a trajetória do empreendedor, que foi garçom, cobrador de ônibus, vendedor de porta em porta e representante comercial.

Foto: Divulgação / Divulgação

Rodada de negócios



A Cia. Fabril Lepper, de Joinville, recebeu na semana passada 35 representantes de grandes lojas e redes de varejo de todo o Brasil durante a oitava edição da Turnê do Mercado Têxtil (TMT). Entre os clientes estão grandes nomes do varejo, como o Grupo Torra Torra, de São Paulo, e empresas de e-commerce, como Privalia. A TMT é um balcão de negócios, organizado duas vezes ao ano pelo Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Blumenau (Sintex). Além da Lepper, participam as empresas Atlântica, Bella Janela, Bouton, Buddemeyer, Copa&Cia, Fibrasca e Hedrons. O evento contou com a participação do diretor comercial da empresa, Ênio Kohler.



Tupy aumenta produção no México



A Tupy vai aumentar a produção de blocos de motor em ferro CGI (ferro vermicular) para veículos de passeio em sua fábrica em Saltillo, no México. Com o objetivo de se preparar para o início da produção em série, a companhia decidiu fazer um upgrade da capacidade da linha 4 de moldagem da planta mexicana. A melhoria está sendo desenvolvida em conjunto com a empresa sueca SinterCast. A liga de ferro CGI é caracterizada pela alta resistência à pressão, permitindo a fabricação de blocos com dimensões menores e mais leves.



– Este novo pedido de grande volume é uma conquista, e estamos satisfeitos por avançar para o sistema 300 Plus Standard, totalmente automatizado – relata o presidente Luiz Tarquínio.



O novo bloco de motor de ferro CGI vai resultar na produção em grande volume em cinco diferentes linhas daquela planta, reforçando assim, a posição global de liderança no desenvolvimento e produção desta liga.



A linha 4 é compatível para componentes tanto de motores de veículos de passeio quanto de veículos pesados. Juntos, Tupy e SinterCast conduziram mais de 25 projetos em ferro CGI, desde a fase de desenvolvimento de produto até a produção em série.



Defasagem do frete



O frete de carga está com uma defasagem de 20,89%, aponta pesquisa feita pela NTC&Logística com a ANTT, envolvendo 2.290 empresas de transporte de carga. O levantamento indica que 70% delas tiveram queda no faturamento e 91% diminuíram de tamanho.



Com a crise, toda a cadeia produtiva foi afetada e o pagamento do frete ficou prejudicado. 54,7% das transportadoras estão com fretes a receber em atraso, o que representa 14,3% do faturamento.



Em média, as empresas demoram 26 dias para receber o pagamento. Como consequência disso, quatro de cada dez delas estão com parte da frota parada. E um terço responde a alguma ação trabalhista.



Divergências na Facisc



A Facisc rachou, mas a disputa nas eleições para a diretoria, marcada para o dia 18, terá uma só chapa. Grupo de dez vice-presidentes da entidade empresarial, representando diferentes regiões do Estado, divulgaram nota de repúdio contra a forma como se conduziu o processo sucessório e renunciou aos cargos.



Estas lideranças erguem bandeiras por mais transparência e objetividade operacional; mais participação das associações empresariais nas decisões estratégicas; e descentralização das decisões, entre outros aspectos.



O preferido



Pesquisa da XP Investimentos feita com 168 investidores institucionais e mais de 400 assessores de escritórios afiliados mostra que a vitória de João Dória nas eleições presidenciais de 2018 faria a Bolsa saltar para 80 mil pontos. Os profissionais acreditam que com Lula presidente, a pontuação cairia abaixo de 55 mil.



Olhar para o futuro



Lideranças do Programa Join.Valle buscam apoio e envolvimento de escolas e planejam fazer eventos com diferentes grupos da sociedade de Joinville. O objetivo é engajar os moradores no debate sobre as expectativas e aspirações de como se deseja ter Joinville daqui a 30 anos.



Startups



A Whirlpool será sede do Demoday 100 Open Startups Joinville, marcado para o dia 24 deste mês. Em debate, o tema Grandes empresas e startups: novos modelos de negócio para a inovação.



Financiamento



O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Cooperativa Central Aurora Alimentos assinaram contrato para financiamento de R$ 49,6 milhões, destinados a investimento da empresa na compra de duas unidades de abates – uma de frangos e outra de suínos – em Erechim, no Rio Grande do Sul.