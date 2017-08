Loetz: FGM tem novo centro logístico em Joinville

Livre Mercado 09/08/2017 | 13h00 Atualizada em

Maior fabricante latino-americana de clareadores dentais, a FGM Produtos Odontológicos, de Joinville, inicia neste mês a operação de seu novo centro logístico, situado no Perini Business Park. Com 1.650 metros quadrados, dividida em três docas, a estrutura amplia em 300% a área anterior.

O gerente de logística da companhia, Willian de Oliveira Luiz, estima que o novo espaço viabilizará um aumento de 40% no volume de processamento de pedidos, hoje na ordem de 2 mil por mês. Resultado de investimentos de R$ 1 milhão, o projeto vai ser complementado ainda neste ano, com a implantação do sensor de radiofrequência. A abertura do centro gerou 25 empregos.

Leia mais notícias do colunista Claudio Loetz



O número tende a dobrar com a expansão do complexo para 3 mil metros quadrados, o que deve ocorrer nos próximos cinco anos.Nos últimos seis anos, a FGM investiu R$ 40 milhões em pesquisa e desenvolvimento de novas categorias de produtos, ampliação da estrutura física e contratações.

Além do centro logístico, está nos planos a construção do novo centro tecnológico, que abrigará as áreas administrativas, de pesquisa e desenvolvimento e laboratórios, totalizando outros R$ 10 milhões em investimentos – No próximo ano, vamos dobrar de tamanho – comemora Bianca Mittelstädt, sócia-diretora da empresa, anunciando crescimento de 30% em 2016.